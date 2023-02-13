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13 февраля, источник: Vesti.kz

«Сыграли безответственно». Андрей Скабелка объяснил поражение «Барыса» от СКА

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка высказался о матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА, сообщает корреспондент Vesti.kz. Астанчане на своем льду уступили клубу из Санкт-Петербурга со счетом 4:6.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

«Долго входили мы в этот матч. С такой командой так нельзя. Да, в атаке мы с первых смен играли неплохо. Но без шайбы сыграли безответственно. Учитывая, что мы знаем, где сейчас находимся и боремся за каждое очко, дали слишком большую фору такой команде, как СКА. Хочу сказать спасибо ребятам за то, что, несмотря на эти ошибки, они боролись до конца. Поблагодарю и болельщиков, которые гнали нас. Были шансы перевести игру в овертайм, но не получилось. Хочу сказать нашим болельщикам, чтобы верили в нас до конца. А получится выйти в плей-офф или нет — покажет последняя игра», — цитирует Скабелку сайт КХЛ.

У «Барыса» после этой игры 59 баллов и последнее 11-е место в Восточной конференции КХЛ. СКА набрал 97 баллов и лидирует не только на «Западе» но и в сводной таблице КХЛ.

Добавим, что в следующем матче «Барыс» 15 февраля будет принимать минское «Динамо».

Барыс
4:6
0:3, 1:1, 3:2
СКА
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