«Салават Юлаев» победил «Сочи» и в 15-й раз подряд вышел в плей-офф КХЛ

Встреча в Сочи завершилась со счетом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Данил Башкиров (9-я минута), Михаил Науменков (28), Павел Коледов (31) и Александр Хмелевский (38). У хозяев отличился Василий Мачулин (34).

«Салават Юлаев» гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Команда ни разу не оставалась за бортом плей-офф с момента создания КХЛ в 2008 году. Уфимский клуб становился обладателем Кубка Гагарина в 2011 году.