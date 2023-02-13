«Салават Юлаев» победил «Сочи» и в 15-й раз подряд вышел в плей-офф КХЛ
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Сочи завершилась со счетом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Данил Башкиров (9-я минута), Михаил Науменков (28), Павел Коледов (31) и Александр Хмелевский (38). У хозяев отличился Василий Мачулин (34).
«Салават Юлаев» гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Команда ни разу не оставалась за бортом плей-офф с момента создания КХЛ в 2008 году. Уфимский клуб становился обладателем Кубка Гагарина в 2011 году.
Клуб из Уфы (77 очков, 63 матча) занимает шестое место в Восточной конференции. «Сочи» (25 очков, 62 игры), ранее потерявший шансы на попадание в плей-офф, идет на последней строчке на Западе.