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16:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл «Адмирал» в КХЛ

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ак Барс
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Источник: РИА "Новости"

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу гостей, в составе которых отличились Илья Сафонов (3-я минута), Артем Лукоянов (26) и Артем Галимов (37). У «Адмирала» шайбы забросили Александр Шевченко (33) и Рудольф Червени (54).

Хоккеисты «Ак Барса» одержали третью победу в сезоне над «Адмиралом».

«Ак Барс» (83 очка, 63 матча) лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Казанская команда уже гарантировала себе выход в плей-офф. «Адмирал» (71 очко, 63 игры) идет седьмым на Востоке.

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