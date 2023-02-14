«Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл «Адмирал» в КХЛ

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу гостей, в составе которых отличились Илья Сафонов (3-я минута), Артем Лукоянов (26) и Артем Галимов (37). У «Адмирала» шайбы забросили Александр Шевченко (33) и Рудольф Червени (54).