Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Динамо М
23
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Сибирь
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
15.02
Вашингтон
Каролина
Хоккей. НХЛ
15.02
Коламбус
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
15.02
Монреаль
Чикаго
Хоккей. НХЛ
15.02
Айлендерс
Оттава
Хоккей. НХЛ
15.02
Виннипег
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
15.02
Сент-Луис
Флорида
Хоккей. НХЛ
15.02
Даллас
Бостон
Хоккей. НХЛ
15.02
Колорадо
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
15.02
Сан-Хосе
Питтсбург
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Ак Барс
23
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Автомобилист
32
Все события
21:22 (мск), источник: Vesti.kz

Легенда «Барыса» высказал желание вернуться в Казахстан

Легенда «Барыса» Кевин Даллмэн выразил желание о возвращении в столичный клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz. Об 41-летний экс-хоккеист астанчан высказался в интервью Youtube-каналу INSPORT.

БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Барыс"

«Мы с женой и двумя детьми постоянно думаем, когда мы сможем вернуться туда. Моему старшему сыну кстати, очень нравилась еда в Казахстане, он очень сильно по ней скучает. Это место, где мы действительно могли бы жить. Настолько комфортно мы себя там чувствовали. За 11 лет эта страна столько сделала для меня. И сейчас настал момент, когда я хочу что-то сделать для нее, я хочу быть максимально полезен для нее», — сказал Даллмэн в интервью.

Напомним, что Даллмэн в первый раз выступал за «Барыс» с 2008 по 2012 год. Затем, до 2014 года он играл в составе СКА. После этого, натурализованный канадец вернулся в Астану, где играл до 2019 года, после чего завершил карьеру. Также он выступал за сборную Казахстана.

Добавим, что Даллмэн является одной из легенд столичного клуба. Его свитер висит по сводами «Барыс-Арены».

Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
10Главные зимние трансферы в Европе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь