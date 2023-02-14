Легенда «Барыса» высказал желание вернуться в Казахстан

«Мы с женой и двумя детьми постоянно думаем, когда мы сможем вернуться туда. Моему старшему сыну кстати, очень нравилась еда в Казахстане, он очень сильно по ней скучает. Это место, где мы действительно могли бы жить. Настолько комфортно мы себя там чувствовали. За 11 лет эта страна столько сделала для меня. И сейчас настал момент, когда я хочу что-то сделать для нее, я хочу быть максимально полезен для нее», — сказал Даллмэн в интервью.