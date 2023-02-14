«Динамо» одержало третью победу над «Спартаком» в сезоне КХЛ

Встреча, прошедшая на домашней арене «красно-белых», завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу гостей. В составе победителей отличились Дмитрий Рашевский (9-я минута), Владислав Кодола (30) и Якоб Лилья (57). У хозяев шайбы забросили Илья Талалуев (41) и Филип Вароне (58).

Для хоккеистов «бело-голубых» Владислава Михайлова и Джордана Уила эта игра стала сотой в КХЛ.

«Спартак» потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах. «Динамо» в третий раз в сезоне обыграло «красно-белых» и один раз уступило.

«Динамо», набравшее 82 очка в 63 играх, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 60 очками в 63 встречах располагается на девятой строчке.