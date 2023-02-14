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22:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» одержало третью победу над «Спартаком» в сезоне КХЛ

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Спартак
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая на домашней арене «красно-белых», завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу гостей. В составе победителей отличились Дмитрий Рашевский (9-я минута), Владислав Кодола (30) и Якоб Лилья (57). У хозяев шайбы забросили Илья Талалуев (41) и Филип Вароне (58).

Для хоккеистов «бело-голубых» Владислава Михайлова и Джордана Уила эта игра стала сотой в КХЛ.

«Спартак» потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах. «Динамо» в третий раз в сезоне обыграло «красно-белых» и один раз уступило.

«Динамо», набравшее 82 очка в 63 играх, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 60 очками в 63 встречах располагается на девятой строчке.

В четверг команды вновь встретятся между собой на домашнем стадионе «Спартака».

Спартак
2:3
0:1, 0:1, 2:1
Динамо М
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