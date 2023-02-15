«Барыс» проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ

Несмотря на обилие голов, счет в игре был открыт лишь во втором периоде. На 22-й минуте Райан Спунер вывел гостей вперед. В дальнейшем клуб из столицы Беларуси забросил еще две шайбы — на 32-й минуте отличился Ник Меркли, а на 33-й Роман Горбунов. «Барыс» ответил голом Ниуиты Михайлиса на 35-й минуте.