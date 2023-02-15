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19:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ

Хк «Барыс» сегодня, 15 февраля принимал на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо», сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Астане завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей.

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Источник: ХК "Барыс"

Несмотря на обилие голов, счет в игре был открыт лишь во втором периоде. На 22-й минуте Райан Спунер вывел гостей вперед. В дальнейшем клуб из столицы Беларуси забросил еще две шайбы — на 32-й минуте отличился Ник Меркли, а на 33-й Роман Горбунов. «Барыс» ответил голом Ниуиты Михайлиса на 35-й минуте.

В дебюте третьего периода астанчане сделали заявку на камбэк. Шайба на счету Линдена Вея (43-я минута). Впрочем, «Динамо» не позволило спастись казахстанскому клубу. На 51-й минуте Спунер оформил дубль, а на 59-й Горбунов поразил пустые ворота.

Далее казахстанскому клубу предстоит выездная серия игр против пекинского «Куньлуня» (18 февраля), омского «Авангарда» (20 февраля) и новосибирской «Сибири» (22 февраля).

Барыс
2:5
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