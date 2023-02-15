Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
Локомотив
13
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Нефтехимик
24
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Салават Юлаев
13
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Динамо Мн
25
Хоккей. НХЛ
16.02
Торонто
Чикаго
Хоккей. НХЛ
16.02
Аризона
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
16.02
Миннесота
Колорадо
Хоккей. НХЛ
16.02
Эдмонтон
Детройт
Хоккей. НХЛ
16.02
Анахайм
Баффало
Хоккей. НХЛ
16.02
Ванкувер
Рейнджерс
Все события
19:31 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» прервали серию поражений в КХЛ

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» победой завершило последнюю выездную серию в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Барыс
Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Динамо-Минск"

В среду соперником «зубров» стала худшая команда Восточной конференции «Барыс», который возглавляет белорусский специалист Андрей Скабелка. Первый период поединка в Астане обошелся без заброшенных шайб, зато следующая треть сложилась для минчан более чем удачно. На 22-й минуте встречи Райан Спунер вывел нашу команду вперед, а вскоре Ник Меркли и Роман Горбунов довели преимущество «Динамо» до крупного 3:0. Тем не менее, хоккеисты «Барыса» еще до второго перерыва сумели вернуться в игру, а в начале третьего отрезка сократили отставание до минимума. Этим хозяева и ограничились, а вот минчане останавливаться не стали: Спунер и Горбунов оформили по дублю в концовке, установив тем самым окончательный счет 5:2 в пользу «Динамо».

Эта победа стала для подопечных Крэйга Вудкрофта единственной в четырехматчевом гостевом турне. За три игры до окончания сезона «зубры» занимают 8-е место в Западной конференции КХЛ, отрыв от идущего 9-м «Спартака» составляет уже пять очков, но у москвичей есть два матча в запасе. Далее «Динамо» возвращается в Минск, где нашу команду ожидают встречи с нижегородским «Торпедо» (18 февраля) и челябинским «Трактором» (21 февраля).

Барыс
2:5
0:0, 1:3, 1:2
Динамо Мн
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
Фоторепортажи
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
10Главные зимние трансферы в Европе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь