Хоккеисты минского «Динамо» прервали серию поражений в КХЛ

В среду соперником «зубров» стала худшая команда Восточной конференции «Барыс», который возглавляет белорусский специалист Андрей Скабелка. Первый период поединка в Астане обошелся без заброшенных шайб, зато следующая треть сложилась для минчан более чем удачно. На 22-й минуте встречи Райан Спунер вывел нашу команду вперед, а вскоре Ник Меркли и Роман Горбунов довели преимущество «Динамо» до крупного 3:0. Тем не менее, хоккеисты «Барыса» еще до второго перерыва сумели вернуться в игру, а в начале третьего отрезка сократили отставание до минимума. Этим хозяева и ограничились, а вот минчане останавливаться не стали: Спунер и Горбунов оформили по дублю в концовке, установив тем самым окончательный счет 5:2 в пользу «Динамо».
Эта победа стала для подопечных Крэйга Вудкрофта единственной в четырехматчевом гостевом турне. За три игры до окончания сезона «зубры» занимают 8-е место в Западной конференции КХЛ, отрыв от идущего 9-м «Спартака» составляет уже пять очков, но у москвичей есть два матча в запасе. Далее «Динамо» возвращается в Минск, где нашу команду ожидают встречи с нижегородским «Торпедо» (18 февраля) и челябинским «Трактором» (21 февраля).