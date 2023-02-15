Хоккеисты минского «Динамо» прервали серию поражений в КХЛ

В среду соперником «зубров» стала худшая команда Восточной конференции «Барыс», который возглавляет белорусский специалист Андрей Скабелка. Первый период поединка в Астане обошелся без заброшенных шайб, зато следующая треть сложилась для минчан более чем удачно. На 22-й минуте встречи Райан Спунер вывел нашу команду вперед, а вскоре Ник Меркли и Роман Горбунов довели преимущество «Динамо» до крупного 3:0. Тем не менее, хоккеисты «Барыса» еще до второго перерыва сумели вернуться в игру, а в начале третьего отрезка сократили отставание до минимума. Этим хозяева и ограничились, а вот минчане останавливаться не стали: Спунер и Горбунов оформили по дублю в концовке, установив тем самым окончательный счет 5:2 в пользу «Динамо».