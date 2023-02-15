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20:09 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер «Барыса» стал звездой проигранного матча КХЛ

Вице-капитан «Барыса» Никита Михайлис забрал одну звезду матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ХК "Барыс"

«Никита Михайлис — гол, 2 броска, 1 блок», — отметила Михайлиса Континентальная хоккейная лига.

Отметим, что Михайлис отличился во втором периоде на 35-й минуте при счете 3:0 в пользу «Динамо». «Барыс» в этой встрече уступил со счетом 2:5.

Далее казахстанскому клубу предстоит выездная серия игр против пекинского «Куньлуня» (18 февраля), омского «Авангарда» (20 февраля) и новосибирской «Сибири» (22 февраля).

Барыс
2:5
0:0, 1:3, 1:2
Динамо Мн
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