Лидер «Барыса» стал звездой проигранного матча КХЛ
Вице-капитан «Барыса» Никита Михайлис забрал одну звезду матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Вице-капитан «Барыса» Никита Михайлис забрал одну звезду матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо», сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Никита Михайлис — гол, 2 броска, 1 блок», — отметила Михайлиса Континентальная хоккейная лига.
Отметим, что Михайлис отличился во втором периоде на 35-й минуте при счете 3:0 в пользу «Динамо». «Барыс» в этой встрече уступил со счетом 2:5.
Далее казахстанскому клубу предстоит выездная серия игр против пекинского «Куньлуня» (18 февраля), омского «Авангарда» (20 февраля) и новосибирской «Сибири» (22 февраля).