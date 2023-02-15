СКА в третий раз стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Шалунов (9-я минута), Александр Полунин (41), Иван Чехович (48) и Рушан Рафиков (58), у проигравших отличился Михаил Григоренко (29).

Шалунов установил рекорд «Локомотива» по количеству заброшенных шайб в одном регулярном чемпионате. Нападающий забил 28-й гол и превзошел результат Андрея Коваленко, установленный в сезоне-2001/02.

После поражения ЦСКА лидер Западной конференции СКА стал недосягаем для остальных команд в турнирной таблице регулярного чемпионата, в активе клуба 97 очков в 64 матчах. ЦСКА оставался единственным клубом, который мог обогнать петербуржцев в таблице, но после проигрыша «Локомотиву» потерял эту возможность. Армейцы набрали 86 очков в 63 играх и занимают четвертое место в Западной конференции. На втором месте в таблице располагается «Локомотив» (88 очков в 65 играх), на третьем — нижегородское «Торпедо» (87 очков в 63 играх). Каждая команда в регулярном чемпионате проведет 68 матчей.

Хоккеисты СКА в третий раз стали обладателями Кубка Континента — приза, вручаемого лучшей команде по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Ранее петербургская команда выигрывала трофей в сезонах-2012/13 и 2017/18. Рекордсменом по этому показателю является ЦСКА (шесть побед). Также обладателями Кубка континента становились уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард», челябинский «Трактор» и московское «Динамо». При этом победитель регулярного чемпионата лишь один раз становился сильнейшей командой плей-офф — в сезоне-2018/19 ЦСКА выиграл и Кубок Континента, и Кубок Гагарина.