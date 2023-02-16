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14:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» сыграет с «Сочи» в форме, посвященной юбилею падения метеорита

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» в своем Telegram-канале представил форму, посвященную 10-летию падения челябинского метеорита.

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Источник: ХК "Трактор"

Форма выполнена в классических клубных черно-белых цветах. На груди вместо белого медведя, являющегося логотипом клуба, изображен метеорит, на рукавах — оранжево-желтый орнамент, имитирующий хвост метеорита. Номера и фамилии игроков обведены оранжевым. Также на джерси размещен слоган «Приземляйся в Челябинск!».

В четверг «Трактор» проведет матч против «Сочи» (начало — 17:00 мск).

В Челябинской области 15 февраля 2013 года тысячи людей наблюдали в небе яркий болид, фрагменты которого достигли поверхности Земли. Самый большой кусок метеорита — более 600 килограммов — был поднят из озера Чебаркуль. Сейчас он хранится в Челябинске в государственном историческом музее «Южный Урал» под специальным куполом в выставочном зале, посмотреть на него могут все желающие.

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