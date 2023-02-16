«Трактор» сыграет с «Сочи» в форме, посвященной юбилею падения метеорита

Форма выполнена в классических клубных черно-белых цветах. На груди вместо белого медведя, являющегося логотипом клуба, изображен метеорит, на рукавах — оранжево-желтый орнамент, имитирующий хвост метеорита. Номера и фамилии игроков обведены оранжевым. Также на джерси размещен слоган «Приземляйся в Челябинск!».

В Челябинской области 15 февраля 2013 года тысячи людей наблюдали в небе яркий болид, фрагменты которого достигли поверхности Земли. Самый большой кусок метеорита — более 600 килограммов — был поднят из озера Чебаркуль. Сейчас он хранится в Челябинске в государственном историческом музее «Южный Урал» под специальным куполом в выставочном зале, посмотреть на него могут все желающие.