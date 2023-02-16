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15:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Макеева принёс победу «Автомобилисту» в матче с «Амуром»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Автомобилистом».

Амур
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Источник: ХК "Автомобилист"

Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.

Главным героем матча стал нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев, который за восемь минут во втором периоде оформил дубль. Ещё по шайбе в составе гостей забросили Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. Голы в составе «Амура» забивали Станислав Бочаров и Денис Вихарев.

«Автомобилист» взял реванш за прошлое поражение в матче с «Амуром». Хабаровский клуб упустил возможность вновь забраться на восьмую строчку Восточной конференции и сравнялся по очкам и матчам с «Нефтехимиком», уступая нижнекамцам по дополнительным показателям.

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