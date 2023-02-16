Дубль Макеева принёс победу «Автомобилисту» в матче с «Амуром»

Главным героем матча стал нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев, который за восемь минут во втором периоде оформил дубль. Ещё по шайбе в составе гостей забросили Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. Голы в составе «Амура» забивали Станислав Бочаров и Денис Вихарев.