«Ак Барс» всухую обыграл «Адмирал», одержав победы во всех четырёх личных встречах сезона

Первый гол в матче в середине второго периода забил хоккеист «Ак Барса» Илья Сафонов. Шайба получилась курьёзной: после подставления Сафонова под бросок Александра Радулова шайба угодила в лицевой борт и, отскочив от него, попала в спину голкиперу хозяев Никите Серебрякову, после чего оказалась в воротах. Этот гол стал победным в матче.