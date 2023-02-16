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15:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ак Барс» всухую обыграл «Адмирал», одержав победы во всех четырёх личных встречах сезона

Во Владивостоке на «Фетисов-Арене» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Ак Барсом».

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Источник: ХК "Ак Барс"

Победу в малорезультативном матче одержали гости со счётом 3:0.

Первый гол в матче в середине второго периода забил хоккеист «Ак Барса» Илья Сафонов. Шайба получилась курьёзной: после подставления Сафонова под бросок Александра Радулова шайба угодила в лицевой борт и, отскочив от него, попала в спину голкиперу хозяев Никите Серебрякову, после чего оказалась в воротах. Этот гол стал победным в матче.

Вторую шайбу в середине третьего периода в большинстве забросил Дмитрий Кагарлицкий. Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов провёл сухой матч, отметившись в протоколе результативной передачей на гол Александра Радулова в концовке матча.

«Ак Барс» выиграл все четыре очные встречи у «Адмирала» в этом сезоне. Впереди у казанцев две игры с «Амуром» 18 и 19 февраля.

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0:3
0:0, 0:1, 0:2
Ак Барс
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