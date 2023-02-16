«Барыс» с треском провалил сезон КХЛ. Но проблемы в казахстанском хоккее начались давно

«Барыс» стал первым восточным клубом, потерявшим шансы на попадание в плей-офф. Летом никто не мог себе такого представить — конечно, повторения сезонов со вторым общим посевом конференции никто уже не ожидал, но в глазах многих клуб из тогда ещё Нурсултана был крепким середняком, который не упал бы ниже определённого уровня.

Сезон «Барыса» чем-то был похож на регулярку «Трактора» — с той лишь разницей, что бюджет был куда меньше, а иностранный клуб привлекал в России куда меньше внимания. Ни малейшего подобия стабильности у астанчан не было, матчи с самоотверженной и системной игрой в обороне сменялись матчами, где в своей зоне можно было всё. Скорее всего, «Барыс» не только пропустит плей-офф, но и впервые в своей истории займёт последнее место в конференции.



Вообще, при упоминании клуба из Казахстана первой ассоциацией всегда было умение привозить качественных легионеров. Это касается не только натурализованных североамериканцев: в Астане в своё время поиграло достаточно чехов и шведов. В сезоне-2011/2012 из десяти лучших бомбардиров клуба только один (Роман Старченко) был местным кадром. В первые сезоны клуба на ведущих ролях были и неплохие игроки из России — связка Константин Глазачёв — Максим Спиридонов многим запомнилась.



Периодически в «Барысе» решали бороться с засильем легионеров и искусственно начинали разводить местные кадры. Что-то подобное происходило и в Беларуси, где главный хоккеист республики говорил, что лучше взять легионеров меньше, но более сильных. Годы существования внутреннего лимита «6+1» ничего хорошего минскому клубу не принесли, и там сдались, начав привлекать в состав легионеров из всех стран.

Примерно те же процессы стали происходить и в Астане. У тройки Доус — Бойд — Боченски было мало другой легионерской поддержки, хотя Мартен Сен-Пьер свои деньги отрабатывал честно. «Барыс» постоянно балансировал на грани обеспечения турнирного результата и важности игры сборной. В 2014-м Ари-Пекке Селину, который провёл прекрасную регулярку и впервые в истории выиграл раунд плей-офф, не простили вылет из элитной группы и убрали в отставку.

В 2018-м скромность была откинута и «Барыс» снова укомплектовался двумя пятёрками сильных легионеров, что снова позволило дважды выиграть дивизион. Если бы в 2020-м плей-офф не был прерван, то астанчане могли бы и выйти в финал конференции: в несостоявшемся втором раунде их ждала «Сибирь». Многие иностранцы, которых тогда в КХЛ привёз «Барыс», сейчас играют важнейшую роль в топ-клубах КХЛ: Корбан Найт, Эдди Паскуале, Кёртис Валк, Патрис Кормье.



По результатам «Барыса» ударили две вещи: падение качества привозимых легионеров и новые нормы КХЛ, которые выводили граждан Казахстана из-под лимита. Получившие голубые паспорта легионеры радостно разбегались по российским клубам, которые могли платить куда больше, чем в Казахстане. Так сделали и те коренные россияне, которые свою карьеру запустили в другой стране — типа уроженцев московского региона Павла Акользина и Алексея Маклюкова.



Очень много критики в последние два года получал Юрий Михайлис: его обвиняли в том, что единственное тренерское достоинство местного кадра — это его же сын. Само назначение Михайлиса, если вы помните, проходило в удивительной атмосфере: весной 2020-го в Казахстан успели отправить чуть ли не всех свободных тренеров лиги, но никто явно не хотел получать в нагрузку к клубу безнадёжное грузило сборной. Михайлис на этом фоне выглядел кандидатом, который просто не мог отказаться.



Этим летом от 2,5 звена легионеров осталось фактически одно. Основной удар был нанесён линии центров, где замену Кёртису Валку найти не удалось. Вторым центром, по логике, должен был стать Майкл Шапю, но франкофон стал одним из самых анекдотичных легионеров лиги последних лет, который провёл куда больше времени на больничном. Кроме того, Никита Михайлис как будто реально загрустил без отца на мостике (или из-за того, что не уехал в НХЛ, как говорили слухи) и половину сезона просидел с одной заброшенной шайбой.

Заменить уехавших не удалось. Парочка Бракко — Луис показала неплохой средний для лиги уровень, но даже близко не тот тащерский, что звено Бойда. Постоянное место в основе получили сразу несколько игроков, которые прошлый год проводили в национальном чемпионате. Для кого-то, как для Адиля Бекетаева, это принесло большую пользу, но массовое внедрение неопытных игроков в состав не могло принести успех.

Много говорилось о проблемах вратарей. Юлиус Гудачек, конечно, в этом году уже выдал несколько выдающихся ляпсусов — но проблема в том, что даже в такой форме словак всё равно выиграл конкуренцию у местного Никиты Бояркина. А ведь в сезон клуб мог зайти с дуэтом Бояркин — Шутов, не найдя иностранной кандидатуры, и тогда всё могло бы быть ещё хуже.



Возможно, в Астане надеялись, что все огрехи состава сгладит вернувшийся Андрей Скабелка, который провёл в клубе два замечательных года. Однако по качеству состав тогда был совершенно другим, а сезон за сезоном прыгать выше головы не может даже топовый тренер. Руководство совершенно не помогло своему тренерскому штабу — материала для игры в КХЛ не было.



Да и в местном хоккее начались странные дела. Некая «Инициативная группа неравнодушных болельщиков» (если она вообще существует) написала письмо в местное МВД, после которого гражданства страны был лишён Дмитрий Шевченко, который сохранил российский паспорт. Было обещано и продолжение, но пока других обращений мы не увидели.

Понятно, почему в Казахстане хотят видеть больше местных (сборная!) — проблема лишь в том, что у главного хоккейного центра страны большие проблемы. Значение Усть-Каменогорска невероятно: в Нагано-1998 лишь два сборника представляли не Устинку, в Турине-2006 — только пять. На финском ЧМ у команды Михайлиса было восемь представителей Устинки и шесть игроков, родившихся в России.



Прямо сейчас «Торпедо» играет в чемпионате Казахстана и даже там не попадает в плей-офф: знаменитый клуб находится чуть ли не на грани банкротства. В местной лиге богатые топ-клубы ставят на россиян, что вызывает тренерские перепалки. В этом плане «Барыс» — это только верхушка проблем казахстанского хоккея. Если белорусы, несмотря на все свои административные загогулины, смогли наладить массовость и сейчас у них появляются классные юниоры, то у Казахстана такого не наблюдается.

Прямо сейчас эту проблему не решить — каждый местный игрок от увеличения игровой практики автоматически не станет топом. Конечно, поколение может подрасти лет через 5−10, но играть-то в КХЛ надо сейчас. Надо снова рыскать в глубинах АХЛ в поисках недооценённых топов — иначе никакого успешного «Барыса» не будет.