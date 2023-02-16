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22:47 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» второй раз в сезоне КХЛ обыграл московское «Динамо»

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Столичный «Спартак» дома со счетом 2:1 обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в четверг на арене «Мегаспорт».

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Роман Любимов (14-я минута), Илья Талалуев (58). У «Динамо» отличился Максим Джиошвили (58).

«Спартак» и «Динамо» провели пятый матч в текущем регулярном чемпионате, красно-белые одержали вторую победу, бело-голубые были сильнее трижды. Команды встречались на домашней арене «Спартака» 14 февраля, тогда победу со счетом 3:2 одержало «Динамо». 26 февраля «Динамо» сыграет со «Спартаком» на своем льду, для обеих команд эта игра станет заключительной в текущем регулярном чемпионате КХЛ.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, красно-белые набрали 62 очка в 64 играх, они на 3 очка отстают от идущего восьмым минского «Динамо». Московское «Динамо» занимает пятое место на Западе с 82 очками после 64 встреч. В следующем матче «Спартак» примет череповецкую «Северсталь» 18 февраля, «Динамо» в тот же день в гостях сыграет с подмосковным «Витязем».

В других матчах игрового дня екатеринбургский «Автомобилист» в Хабаровске обыграл местный «Амур» со счетом 4:2, казанский «Ак Барс» на выезде был сильнее владивостокского «Адмирала» (3:0), челябинский «Трактор» на своем льду переиграл «Сочи» (5:0), «Витязь» одержал домашнюю победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» (5:1).

Спартак
2:1
1:0, 0:0, 1:1
Динамо М
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