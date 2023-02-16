«Спартак» второй раз в сезоне КХЛ обыграл московское «Динамо»

В составе победителей шайбы забросили Роман Любимов (14-я минута), Илья Талалуев (58). У «Динамо» отличился Максим Джиошвили (58).

«Спартак» и «Динамо» провели пятый матч в текущем регулярном чемпионате, красно-белые одержали вторую победу, бело-голубые были сильнее трижды. Команды встречались на домашней арене «Спартака» 14 февраля, тогда победу со счетом 3:2 одержало «Динамо». 26 февраля «Динамо» сыграет со «Спартаком» на своем льду, для обеих команд эта игра станет заключительной в текущем регулярном чемпионате КХЛ.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, красно-белые набрали 62 очка в 64 играх, они на 3 очка отстают от идущего восьмым минского «Динамо». Московское «Динамо» занимает пятое место на Западе с 82 очками после 64 встреч. В следующем матче «Спартак» примет череповецкую «Северсталь» 18 февраля, «Динамо» в тот же день в гостях сыграет с подмосковным «Витязем».