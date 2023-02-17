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19:30 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» обыграл «Нефтехимик» и вышел на третье место в Восточной конференции КХЛ

«Авангард» выиграл в овертайме со счетом 2:1.

Авангард
НефтехимикКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Авангард"

ТАСС, 17 февраля. Омский «Авангард» со счетом 2:1 в овертайме обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу в Омске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Сергей Толчинский (10-я минута) и Рид Буше (61). У проигравших отличился Евгений Митякин (56).

«Авангард» забросил победную шайбу после замены вратаря на четвертого полевого игрока. Овертаймы проходят в формате «три на три».

«Авангард» набрал 79 очков после 64 матчей и поднялся с шестого на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 68 очками после 65 игр располагается на восьмой строчке, дающей право на участие в плей-офф. Располагающийся на девятом месте хабаровский «Амур» отстает от команды из Нижнекамска на одно очко и провел на одну встречу меньше.

В следующем матче «Авангард» 20 февраля примет астанинский «Барыс». «Нефтехимик» в тот же день дома сыграет с «Сочи».

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