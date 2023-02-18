Дубль Воронкова помог «Ак Барсу» обыграть «Амур» в результативном матче

Дублем отметился нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков. Два очка на счету капитана казанцев Александра Радулова, который забил гол и отдал результативную передачу. Уже в середине второго периода счёт в матче был 3:0 в пользу гостей, однако за три минуты хозяевам удалось забросить две шайбы и возродить интригу в матче. Шайбы в составе хозяев забрасывали Ян Дрозг, Станислав Бочаров и Вячеслав Грецкий.