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15:58 (мск), источник: ТАСС

«Северсталь» обыграла «Спартак» и вышла в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу череповецкой команды.

Спартак
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Источник: КХЛ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Череповецкая «Северсталь» одержала победу над московским «Спартаком» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в субботу в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» в присутствии 4 597 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макар Хабаров (30-я минута), Андрей Чуркин (38) и Игорь Гераськин (47). У проигравших отличился Филип Вароне (22).

«Северсталь» набрала 69 очков в 64 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Череповецкая команда не опустится ниже восьмой строчки и гарантировала себе участие в плей-офф КХЛ. «Спартак» с 62 очками в 65 матчах идет девятым, от занимающего восьмую строчку минского «Динамо» московскую команду отделяют три очка. Клубам осталось провести в регулярном чемпионате по три игры.

В текущем сезоне КХЛ осталось определить еще троих участников розыгрыша Кубка Гагарина. В Западной конференции путевки в плей-офф завоевали петербургский СКА, ярославский «Локомотив», нижегородское «Торпедо», московские ЦСКА и «Динамо», подмосковный «Витязь», в Восточной — казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист», омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев», новосибирская «Сибирь» и магнитогорский «Металлург».

В следующем матче «Северсталь» в гостях сыграет с «Витязем», «Спартак» примет «Металлург». Обе встречи пройдут 20 февраля.

Ранее в субботу «Адмирал» дома обыграл «Автомобилист» (3:1), «Ак Барс» в гостях оказался сильнее хабаровского «Амура» (4:3).

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1:3
0:0, 1:2, 0:1
Северсталь
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