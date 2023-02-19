«Ак Барс» повторно обыграл «Амур», завершив дальневосточный выезд четырьмя победами

Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат19.02.2023, 10:00 (МСК UTC+3)Платинум-Арена, 7100 зрителей
|Вадим Епанчинцев
|Зинэтула Билялетдинов
|Евгений Аликин
|Амир Мифтахов
|00:00
|Командный штраф
|00:00
|Командный штраф
|00:00
|Командный штраф
|01:58
|Ян Дрозг
|04:02
|Дмитрий Воронков(Никита Лямкин, Динар Хафизуллин)
|07:04
|Вячеслав Грецкий
|07:04
|Вячеслав Грецкий
|07:04
|Александр Радулов
|07:04
|Дмитрий Воронков
|11:38
|Илья Сафонов(Динар Хафизуллин, Никита Лямкин)
|26:28
|Кирилл Семенов
|35:40
|Елисей Минаев
|37:11
|Вадим Шипачев
|39:51
|Никита Гребенкин
|39:51
|Александр Радулов
|39:51
|Динар Хафизуллин
|42:27
|Артем Лукоянов
|44:36
|Яков Рылов
|46:22
|Александр Радулов(Илья Сафонов, Динар Хафизуллин)
|55:30
|Евгений Кулик
|57:54
|Дмитрий Воронков(Кирилл Петров, Илья Сафонов)
|58:29
|Артур Гиздатуллин
|44
|Штрафное время
|19
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Николай Акузовский(Россия, Тольятти)