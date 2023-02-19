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12:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ак Барс» повторно обыграл «Амур», завершив дальневосточный выезд четырьмя победами

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом». Уверенную победу в матче одержали гости со счётом 4:0.

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Источник: РИА "Новости"

В матче состоялось несколько стычек. В оджной из них форвард «Амура» Вячеслав Грецкий нанёс удар локтем защитнику «Ак Барса» Дмитрию Юдину, после которой на льду вспыхнула потасовка с участем Александра Радулова и Дмитрия Воронкова.

В концовке второго периода молодой нападающий «Амура» Никита Гребёнкин сцепился с защитником казанцев Динаром Хафизуллиным. Шайбы забрасывали Илья Сафонов и Александр Радулов. Дубль на счету Дмитрия Воронкова. Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов оформил шат-аут.

«Ак Барс» повторно обыграл «Амур» и завершил дальневосточную выездную серию четырьмя победами в четырёх матчах.

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0:2, 0:0, 0:2
Ак Барс
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