«Ак Барс» повторно обыграл «Амур», завершив дальневосточный выезд четырьмя победами

В матче состоялось несколько стычек. В оджной из них форвард «Амура» Вячеслав Грецкий нанёс удар локтем защитнику «Ак Барса» Дмитрию Юдину, после которой на льду вспыхнула потасовка с участем Александра Радулова и Дмитрия Воронкова.