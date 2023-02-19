Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
Трактор
10
Хоккей. НХЛ
22:00
Миннесота
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
22:00
Оттава
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
Эдмонтон
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Автомобилист
14
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Ак Барс
04
Хоккей. НХЛ
20.02
Чикаго
Торонто
Хоккей. НХЛ
20.02
Нью-Джерси
Виннипег
Хоккей. НХЛ
20.02
Аризона
Коламбус
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас
Тампа-Бэй
54
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Аризона
Б
65
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Баффало
24
Хоккей. НХЛ
06:30
Сиэтл
Детройт
42
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Филадельфия
62
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Каролина
Вашингтон
41
Все события
13:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ак Барс» досрочно стал победителем Восточной конференции КХЛ

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом». Уверенную победу в матче одержали гости со счётом 4:0.

Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

Благодаря этой победе «Ак Барс» досрочно занял первое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Казанцы выиграли конференцию в регулярном чемпионате КХЛ в шестой раз. Ранее это удавалось сделать в сезонах: 2012/2013, 2014/2015, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021.

Казанский клуб одержал семь побед подряд. Всего после прихода в клуб Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барс» потерпел лишь четыре поражения в 23 матчах, лишь два из которых были в основное время. Главным бомбардиром казанского клуба является Александр Радулов, набравший 55 (24+31) очков в 60 матчах.

Читайте также
Амур
0:4
0:2, 0:0, 0:2
Ак Барс
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 100 эскизов, 2000 рублей и слезинка: как создавали олмпийского мишку
«Ты на лапы его посмотри. Берëм!» Как делались трансферы в 1990-х
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
10Главные зимние трансферы в Европе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь