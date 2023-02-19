«Ак Барс» досрочно стал победителем Восточной конференции КХЛ

Благодаря этой победе «Ак Барс» досрочно занял первое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Казанцы выиграли конференцию в регулярном чемпионате КХЛ в шестой раз. Ранее это удавалось сделать в сезонах: 2012/2013, 2014/2015, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021.

Казанский клуб одержал семь побед подряд. Всего после прихода в клуб Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барс» потерпел лишь четыре поражения в 23 матчах, лишь два из которых были в основное время. Главным бомбардиром казанского клуба является Александр Радулов, набравший 55 (24+31) очков в 60 матчах.