Текущие события
Хоккей. НХЛ
22:00
Миннесота
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
22:00
Оттава
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
20.02
Чикаго
Торонто
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Трактор
41
Хоккей. НХЛ
20.02
Нью-Джерси
Виннипег
Хоккей. НХЛ
20.02
Аризона
Коламбус
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Автомобилист
14
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Ак Барс
04
Все события
20:44 (мск), источник: Sport24

«Адмирал» оформил выход в плей-офф КХЛ впервые с 2017 года

«Адмирал» обеспечил себе участие в Кубке Гагарина по итогам матча между СКА и «Трактором» в воскресенье.

СКА
Трактор
АдмиралКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Петербургский клуб обыграл челябинцев со счетом 4:1 на своей площадке. После этого матча «Адмирал», идущий в турнирной таблице Восточной конференции на седьмом месте с 73 очками после 66 игр, не опустится ниже восьмой строчки и сыграет в плей-офф текущего сезона.

«Адмирал» вышел в плей-офф КХЛ впервые с 2017 года.

Известны 14 из 16 участников Кубка Гагарина — 2023, вакантными остаются по одному месту в каждой из конференций:

Запад: СКА, «Локомотив», ЦСКА, «Торпедо», «Динамо» М, «Витязь», «Северсталь».

Восток: «Ак Барс», «Сибирь», «Автомобилист», «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев», «Адмирал».

СКА
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Трактор
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «10 лайков и она снимает трусики». Русская красавица-барабанщица выложила пикантное видео, засветив красивую фигуру
Ольга Серябкина в экстремально откровенном платье пришла в прямой эфир. Ее отправили переодеваться
Фоторепортажи
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
10Главные зимние трансферы в Европе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь