«Адмирал» оформил выход в плей-офф КХЛ впервые с 2017 года
«Адмирал» обеспечил себе участие в Кубке Гагарина по итогам матча между СКА и «Трактором» в воскресенье.
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АдмиралКХЛ: таблица и календарь
«Адмирал» обеспечил себе участие в Кубке Гагарина по итогам матча между СКА и «Трактором» в воскресенье.
Петербургский клуб обыграл челябинцев со счетом 4:1 на своей площадке. После этого матча «Адмирал», идущий в турнирной таблице Восточной конференции на седьмом месте с 73 очками после 66 игр, не опустится ниже восьмой строчки и сыграет в плей-офф текущего сезона.
«Адмирал» вышел в плей-офф КХЛ впервые с 2017 года.
Известны 14 из 16 участников Кубка Гагарина — 2023, вакантными остаются по одному месту в каждой из конференций:
Запад: СКА, «Локомотив», ЦСКА, «Торпедо», «Динамо» М, «Витязь», «Северсталь».
Восток: «Ак Барс», «Сибирь», «Автомобилист», «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев», «Адмирал».