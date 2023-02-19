«Адмирал» оформил выход в плей-офф КХЛ впервые с 2017 года

Петербургский клуб обыграл челябинцев со счетом 4:1 на своей площадке. После этого матча «Адмирал», идущий в турнирной таблице Восточной конференции на седьмом месте с 73 очками после 66 игр, не опустится ниже восьмой строчки и сыграет в плей-офф текущего сезона.