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18:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны заработные платы самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ

Стали известны заработные платы самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ, сообщает «Спорт-экспресс».

Авангард
Локомотив
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Источник: Чемпионат.com

Так, первое и второе место разделили нападающие: канадец Корбат Найт из «Авангарда» и россиянин Максим Шалунов из «Локомотива». Они получают по 90 млн рублей. Позиции с третьей по пятую заняли форвард «Трактора» Антон Бурдасов, капитан «Ак Барса» Александр Радулов и нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв. Их заработная плата — 80 млн рублей за сезон.

Топ-15:

  • 1−2. Корбат Найт, «Авангард» — 90 млн рублей;
  • 1−2. Максим Шалунов, «Локомотив» — 90 млн рублей;
  • 3−5. Антон Бурдасов, «Трактор» — 80 млн рублей;
  • 3−5. Александр Радулов, «Ак Барс» — 80 млн рублей;
  • 3−5. Владимир Ткачёв, «Авангард» — 80 млн рублей;
  • 6. Дмитрий Яшкин, СКА — 77 млн рублей;
  • 7−11. Стефан Да Коста, «Автомобилист» — 75 млн рублей;
  • 7−11. Дамир Жафяров, СКА — 75 млн рублей;
  • 7−11. Алексей Марченко, «Локомотив» — 75 млн рублей;
  • 7−11. Владимир Ткачёв, «Трактор» — 75 млн рублей;
  • 7−11. Вадим Шипачёв, «Ак Барс» — 75 млн рублей;
  • 12−15. Михаил Григоренко, ЦСКА — 70 млн рублей;
  • 12−15. Даррен Диц, ЦСКА — 70 млн рублей;
  • 12−15. Николай Прохоркин, ЦСКА — 70 млн рублей;
  • 12−15. Антон Слепышев, ЦСКА — 70 млн рублей.

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