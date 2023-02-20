Стали известны заработные платы самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ

Так, первое и второе место разделили нападающие: канадец Корбат Найт из «Авангарда» и россиянин Максим Шалунов из «Локомотива». Они получают по 90 млн рублей. Позиции с третьей по пятую заняли форвард «Трактора» Антон Бурдасов, капитан «Ак Барса» Александр Радулов и нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв. Их заработная плата — 80 млн рублей за сезон.