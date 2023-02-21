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18:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Минскому «Динамо» интересен Разин

Как стало известно «СЭ», минское «Динамо» рассматривает кандидатуру Андрея Разина на роль главного тренера в следующем сезоне.

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Источник: Спорт-Экспресс

Однако у специалиста, который уже пятый сезон руководит «Северсталью», есть предложение от еще одного клуба КХЛ.

Напомним, что сейчас команду из Минска возглавляет канадский специалист Крэйг Вудкрофт.

«Динамо» из Минска продолжает борьбу за попадание в плей-офф, занимая за два матча до конца ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ восьмое место в Западной конференции.

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