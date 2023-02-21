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21 февраля, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» на своем льду проиграли «Трактору» в КХЛ

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» потерпело поражение в предпоследнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В заключительной домашней игре «регулярки» сезона 2022/2023 «зубры» принимали челябинский «Трактор». Две недели назад команды уже встречались в Челябинске, тогда сильнее оказались «медведи» — 4:3. Ответный поединок на «Минск-Арене» выдался не менее напряженным. Проблемы у «Динамо» начались на самом старте матча: гости вышли вперед уже на шестой минуте игры, а незадолго до перерыва удвоили перевес. Ответить минчане смогли лишь незадолго до конца второй трети, когда отставание хозяев в счете сократил Никита Зоркин. В третьем периоде челябинцы долгое время удерживали перевес в одну шайбу, но за две с половиной минуты до сирены форвард «зубров» Роман Горбунов все-таки восстановил паритет — 2:2. Встреча перетекла в овертайм, а затем и в серию послематчевых бросков, точнее в которой оказались игроки «Трактора».

Это поражение стало для подопечных Крэйга Вудкрофта пятым в шести последних матчах. Тем не менее «Динамо» все еще сохраняет шансы на попадание в плей-офф: наша команда с 66 очками занимает 8-е место в Западной конференции КХЛ, идущий 9-м «Спартак» отстает на два балла при игре в запасе. Заключительный матч в регулярном чемпионате минчане проведут в субботу, 25 февраля, в гостях у подмосковного «Витязя».

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2:3Б
0:2, 1:0, 1:0, 0:0
Трактор
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