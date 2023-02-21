Хоккеисты минского «Динамо» на своем льду проиграли «Трактору» в КХЛ

В заключительной домашней игре «регулярки» сезона 2022/2023 «зубры» принимали челябинский «Трактор». Две недели назад команды уже встречались в Челябинске, тогда сильнее оказались «медведи» — 4:3. Ответный поединок на «Минск-Арене» выдался не менее напряженным. Проблемы у «Динамо» начались на самом старте матча: гости вышли вперед уже на шестой минуте игры, а незадолго до перерыва удвоили перевес. Ответить минчане смогли лишь незадолго до конца второй трети, когда отставание хозяев в счете сократил Никита Зоркин. В третьем периоде челябинцы долгое время удерживали перевес в одну шайбу, но за две с половиной минуты до сирены форвард «зубров» Роман Горбунов все-таки восстановил паритет — 2:2. Встреча перетекла в овертайм, а затем и в серию послематчевых бросков, точнее в которой оказались игроки «Трактора».