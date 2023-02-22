«Трактор» напомнил болельщикам о метеорите
Челябинский «Трактор» порадовал болельщиков красочным шоу на матче регулярного чемпионата против «Сочи» (5:0).
ТракторКХЛ: таблица и календарь
Челябинский «Трактор» порадовал болельщиков красочным шоу на матче регулярного чемпионата против «Сочи» (5:0).
«Трактор» и партнер клуба БК Winline создали яркое представление, посвященное событию, перевернувшему сознание многих людей — падению Челябинского метеорита, которое произошло 10 лет. Метеорит, разрушившийся в атмосфере недалеко от Челябинска 15 февраля 2013 года стал настоящим культурным явлением, важным для жизни региона.
Помимо яркого предматчевого шоу «Трактор» представил специальную игровую форму, посвященную метеориту и созданную под слоганом «Приземляйся в Челябинск!».
Также клуб создал капсульную коллекцию атрибутики, включившую игровые майки, футболки, шайбы и другой мерч, популярный у челябинцев.