«Трактор» напомнил болельщикам о метеорите

«Трактор» и партнер клуба БК Winline создали яркое представление, посвященное событию, перевернувшему сознание многих людей — падению Челябинского метеорита, которое произошло 10 лет. Метеорит, разрушившийся в атмосфере недалеко от Челябинска 15 февраля 2013 года стал настоящим культурным явлением, важным для жизни региона.