Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Филадельфия
42
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Вегас
Б
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Лос-Анджелес
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Ванкувер
Б
54
Хоккей. НХЛ
03:30
Баффало
Торонто
36
Хоккей. НХЛ
23.02
Айлендерс
Виннипег
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Детройт
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Сент-Луис
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Монреаль
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Анахайм
61
Все события
12:20 (мск)

«Трактор» напомнил болельщикам о метеорите

Челябинский «Трактор» порадовал болельщиков красочным шоу на матче регулярного чемпионата против «Сочи» (5:0).

ТракторКХЛ: таблица и календарь
Наверх

«Трактор» и партнер клуба БК Winline создали яркое представление, посвященное событию, перевернувшему сознание многих людей — падению Челябинского метеорита, которое произошло 10 лет. Метеорит, разрушившийся в атмосфере недалеко от Челябинска 15 февраля 2013 года стал настоящим культурным явлением, важным для жизни региона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо яркого предматчевого шоу «Трактор» представил специальную игровую форму, посвященную метеориту и созданную под слоганом «Приземляйся в Челябинск!».

Также клуб создал капсульную коллекцию атрибутики, включившую игровые майки, футболки, шайбы и другой мерч, популярный у челябинцев.

Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь