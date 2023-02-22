Почти камбэк. «Барыс» проиграл «сенсации» КХЛ
«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ встречался на выезде с новосибирской «Сибирью», сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась победой «Сибири» со счетом 4:2.
«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ встречался на выезде с новосибирской «Сибирью», сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась победой «Сибири» со счетом 4:2.
Новосибирцы в ходе первого периода забросили три шайбы. Дубль на счету Дениса Голубева и шайба у Трэвора Мерфи.
Во втором периоде «Барыс» сократил отставание после голов Никиты Михайлиса (30-я минута) и Егора Петухова (40).
В третьем периоде Владимир Бутузов установил окончательный результат.
Перед этой игрой новосибирцы шли четвертыми в таблице «Востока», хотя в ходе нынешнего сезона им удавалось какое-то время лидировать, что расценивалось многими СМИ и экспертами как сенсация. Астанчане в свою очередь (61) располагаются на последней, 11-й строчке в этой конференции, потеряв шансы на выход в плей-офф КХЛ.
«Барыс» сыграл свой последний гостевой матч в этом сезоне, а «регулярка» для подопечных Андрея Скабелки завершится домашней игрой против ярославского «Локомотива» 24 февраля.