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18:13 (мск), источник: Vesti.kz

Почти камбэк. «Барыс» проиграл «сенсации» КХЛ

«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ встречался на выезде с новосибирской «Сибирью», сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась победой «Сибири» со счетом 4:2.

Сибирь
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Источник: ХК "Барыс"

Новосибирцы в ходе первого периода забросили три шайбы. Дубль на счету Дениса Голубева и шайба у Трэвора Мерфи.

Во втором периоде «Барыс» сократил отставание после голов Никиты Михайлиса (30-я минута) и Егора Петухова (40).

В третьем периоде Владимир Бутузов установил окончательный результат.

Перед этой игрой новосибирцы шли четвертыми в таблице «Востока», хотя в ходе нынешнего сезона им удавалось какое-то время лидировать, что расценивалось многими СМИ и экспертами как сенсация. Астанчане в свою очередь (61) располагаются на последней, 11-й строчке в этой конференции, потеряв шансы на выход в плей-офф КХЛ.

«Барыс» сыграл свой последний гостевой матч в этом сезоне, а «регулярка» для подопечных Андрея Скабелки завершится домашней игрой против ярославского «Локомотива» 24 февраля.

Сибирь
4:2
3:0, 0:2, 1:0
Барыс
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