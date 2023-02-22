Почти камбэк. «Барыс» проиграл «сенсации» КХЛ

Перед этой игрой новосибирцы шли четвертыми в таблице «Востока», хотя в ходе нынешнего сезона им удавалось какое-то время лидировать, что расценивалось многими СМИ и экспертами как сенсация. Астанчане в свою очередь (61) располагаются на последней, 11-й строчке в этой конференции, потеряв шансы на выход в плей-офф КХЛ.