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22 февраля, источник: ТАСС

ЦСКА разгромил «Спартак» со счетом 7:1 в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл столичный «Спартак» со счетом 7:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в среду на арене «Мегаспорт».

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Сергей Плотников (7-я, 42-я минуты), Фредрик Классон (28), Никита Нестеров (29), Михаил Григоренко (40), Андрей Светлаков (50) и Павел Карнаухов (52), у проигравших отличился Роман Старченко (50). Две из семи шайб красно-белые пропустили, играя в большинстве.

ЦСКА одержал третью победу над «Спартаком» в четырех матчах текущего регулярного чемпионата. Армейцы набрали 92 очка после 66 игр и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-синие 24 февраля примут московское «Динамо».

«Спартак» с 64 очками после 67 матчей располагается на девятой строчке в Западной конференции. Восьмое место, дающие право сыграть в плей-офф, занимает минское «Динамо» с 66 очками. Обеим командам осталось провести по одному матчу. «Спартак» выйдет в плей-офф только в случае победы над московским «Динамо» и поражения «Динамо» из Минска от подмосковного «Витязя» в основное время.

Встреча между московскими «Динамо» и «Спартаком» пройдет 26 февраля на домашней арене бело-голубых. Игра «Витязя» и минского «Динамо» состоится 25 февраля в Балашихе.

«Спартак» потерпел третье поражение от ЦСКА в КХЛ с разницей в шесть шайб. В сезоне-2017/18 красно-белые уступили в гостевом матче ⅛ финала плей-офф со счетом 0:6, в 2019 году «Спартак» проиграл в матче регулярного чемпионата со счетом 3:9. Крупнейшее поражение от армейцев в чемпионатах России «Спартак» потерпел в сезоне-2004/05 (0:7). Самое же крупное поражение от ЦСКА в истории «Спартак» потерпел в сезоне-1958/59, тогда армейский клуб носил название ЦСК МО и одержал победу со счетом 13:1.

«Динамо» выиграло в 1 000-м матче в КХЛ

Московское «Динамо» со счетом 4:1 обыграло подмосковный «Витязь». Бело-голубые провели 1 000-й матч в КХЛ. Ранее этой отметки достигли магнитогорский «Металлург», петербургский СКА, казанский «Ак Барс», московский ЦСКА, омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев». КХЛ была образована в 2008 году.

В других матчах среды новосибирская «Сибирь» переиграла астанинский «Барыс» (4:2), омский «Авангард» был сильнее ярославского «Локомотива» (4:3 ОТ), нижнекамский «Нефтехимик» с таким же счетом одолел «Металлург». «Салават Юлаев» выиграл у екатеринбургского «Автомобилиста» (3:1), череповецкая «Северсталь» была сильнее нижегородского «Торпедо» (3:2).

Спартак
1:7
0:1, 0:3, 1:3
ЦСКА
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