СКА победил «Сочи» в своей последней игре «регулярки» КХЛ

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 6:5 (1:2, 1:1, 3:2, 1:0) в пользу гостей. В составе хозяев дубли оформили Кирилл Петьков (4-я, 12-я минуты) и Артур Тянулин (33, 41), также отличился Тимур Хафизов (47). У победителей шайбы забросили Никита Гусев (10), Евгений Кетов (29), Дмитрий Яшкин (51, 55), Александр Волков (59) и Игорь Ожиганов (63).