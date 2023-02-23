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16:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА победил «Сочи» в своей последней игре «регулярки» КХЛ

Петербургский СКА победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Сочи
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Источник: ХК СКА

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 6:5 (1:2, 1:1, 3:2, 1:0) в пользу гостей. В составе хозяев дубли оформили Кирилл Петьков (4-я, 12-я минуты) и Артур Тянулин (33, 41), также отличился Тимур Хафизов (47). У победителей шайбы забросили Никита Гусев (10), Евгений Кетов (29), Дмитрий Яшкин (51, 55), Александр Волков (59) и Игорь Ожиганов (63).

Яшкин забросил 40 шайб в 67 матчах нынешнего сезона.

Защитник петербургского клуба Игорь Ожиганов провел 600-й матч в КХЛ, его одноклубник Дмитрий Яшкин — 200-й.

Для СКА эта игра стала последней в регулярном чемпионате. Команда, набравшая 105 очков, досрочно завоевала Кубок континента. «Сочи» с 28 баллами располагается на последней строчке. Клубу осталось провести два домашних матча против череповецкой «Северстали» (24 февраля) и китайского «Куньлунь Ред Стар» (26 февраля).

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