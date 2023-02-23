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18:44 (мск), источник: Московский комсомолец

«Спартак» на краю пропасти: почти не осталось шансов на плей-офф

До завершения регулярного чемпионата КХЛ остается всего 3 дня. За тур до финиша первенства известны имена 14 из 16 участников плей-офф Кубка Гагарина. В Западной конференции, имея призрачные шансы на успех, продолжает сражение с минским «Динамо» московский «Спартак», а на Востоке на последнюю путевку претендуют «Нефтехимик» и «Трактор». «МК-Спорт» рассказывает о турнирных раскладах на финише регулярки.

СпартакКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Теоретические шансы «Спартака»

Многострадальная московская команда, пережившая по ходу этого сезона уже несколько замен главных тренеров, сохраняет стремящиеся к нулю шансы пробиться в Кубок Гагарина. За тур до завершения регулярного первенства красно-белые занимают 9-ю строчку в турнирной таблице Запада, отставая от идущего на 8-м месте минского «Динамо» на 2 балла.

Каждый матч для команды Алексея Заварухина сродни кубковому финалу. После досаднейшего домашнего субботнего поражения от «Северстали» (1:3) москвичи совершили спортивный подвиг, обыграв на своем льду магнитогорский «Металлург» (4:2), но продолжают отставать от минчан. Очередным ударом по самолюбию и турнирным перспективам спартаковцев стал разгром, который учинил красно-белым в среду ЦСКА (1:7). Рассчитывать на благосклонность со стороны соперника «Спартаку» не приходилось. Помимо принципиальности встреч этих соперников, команда Сергея Федорова была мотивированна борьбой за первенство в дивизионе Тарасова с ярославским «Локомотивом», так что серьезный настрой красно-синих, катком проехавшихся по команде Заварухина, сюрпризом не стал.

Основания рассчитывать на очки в ключевой и заключительной игре с «Динамо», которая состоится 26 февраля, у красно-белых имеются. Бело-голубые по сути лишены турнирной мотивации, да и 2 встречи с этим соперником в середине февраля прошли в равной борьбе, принесшей противникам по победе. Но не факт, что к первому вбрасыванию в московском дерби у «Спартака» еще будут оставаться математические шансы на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина. Если днем ранее минчане наберут хотя бы одно очко в выездной встрече с «Витязем», то спартаковцы лишатся какой-либо турнирной мотивации и сыграют исключительно для болельщиков. Стоит отметить, что «Витязь» все свои задачи в регулярном чемпионате уже решил и ни при каких раскладах не покинет занимаемую 6-ю строчку турнирной таблицы Западной конференции, что значительно упрощает белорусской команде задачу набора баллов в значимой только для них игре.

Кто лишний на Востоке

На последнюю путевку в плей-офф от Восточной конференции претендуют «Нефтехимик» и «Трактор». Проигравший за 2 тура до финиша «Адмиралу» «Амур» лишился шансов попасть в Кубок Гагарина. Разрыв между нижнекамцами и челябинцами составляет 2 очка, но очевидным фаворитом на выход в плей-офф является именно «Нефтехимик», пусть у конкурента и есть игра в запасе. В позапрошлом туре «волки» довольно неожиданно уступили на своем льду «Сочи» (1:3), но затем обыграли в овертайме «Магнитку» (4:3 ОТ). В заключительной встрече (24 февраля) на своей площадке команде Олега Леонтьева достаточно не проиграть в основное время давно лишившемуся надежд на плей-офф «Куньлуню», чтобы завершить фееричный для себя чемпионат на мажорной ноте.

«Трактору» в двух последних турах предстоят встречи с агрессивными «Автомобилистом» и «Торпедо», что не сулит команде из Челябинска ничего хорошего. Уральцы и волжане ведут борьбу за наиболее комфортные места в турнирной таблице и их высокая мотивация (особенно имеющего шансы занять место в первой четверке Востока «Автомобилиста») сомнений не вызывает. Впрочем, даже двух побед челябинцам скорее всего не хватит для выхода в Кубок Гагарина, ведь вероятность того, что «Нефтехимик» проиграет на своем льду «Куньлуню» крайне мала.

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