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18:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Авангард» гарантировал себе место в топ-4 Восточной конференции

Хоккеисты омского «Авангарда» добились победы над «Торпедо» в матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в овертайме со счетом 4:3.

Авангард
ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Авангард"

«Авангард» гарантировал себе место в топ-4 Восточной конференции.

Команда начнет плей-офф на домашней арене.

«Авангард» набрал 85 очков и вернул себе в Восточной конференции 2-е место, которое на время захватил «Салават Юлаев» (84).

«Торпедо» с 90 очками занимает 4-е место на «Западе».

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Авангард
4:3ОТ
1:1, 2:0, 0:2
Торпедо
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