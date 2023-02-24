«Авангард» гарантировал себе место в топ-4 Восточной конференции
Хоккеисты омского «Авангарда» добились победы над «Торпедо» в матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в овертайме со счетом 4:3.
Авангард
ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
Хоккеисты омского «Авангарда» добились победы над «Торпедо» в матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в овертайме со счетом 4:3.
«Авангард» гарантировал себе место в топ-4 Восточной конференции.
Команда начнет плей-офф на домашней арене.
«Авангард» набрал 85 очков и вернул себе в Восточной конференции 2-е место, которое на время захватил «Салават Юлаев» (84).
«Торпедо» с 90 очками занимает 4-е место на «Западе».