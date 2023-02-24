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20:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определилась первая пара плей-офф КХЛ

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Определилась первая пара плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в первом раунде Кубка Гагарина между собой сыграют нижегородское «Торпедо» и московское «Динамо».

Торпедо
Динамо М
Локомотив
БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Бело-голубые» ранее гарантировали себе пятое место в Западной конференции. «Торпедо» не сможет переместиться с четвертой строчки из-за победы ярославского «Локомотива» над казахстанским «Барысом» (5:3) в матче регулярного чемпионата в пятницу.

Серия «Торпедо» — «Динамо» начнется 2 марта в Нижнем Новгороде.

Матч против «Локомотива» стал последним для «Барыса» в нынешнем сезоне, казахстанская команда набрала 61 очко в 68 матчах и финишировала на последнем месте в таблице Восточной конференции. «Локомотив» (92 очка) закончил регулярный чемпионат и пока располагается на второй позиции на Западе.

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Барыс
3:5
1:2, 1:2, 1:1
Локомотив
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