Определилась первая пара плей-офф КХЛ
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Определилась первая пара плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в первом раунде Кубка Гагарина между собой сыграют нижегородское «Торпедо» и московское «Динамо».
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Определилась первая пара плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в первом раунде Кубка Гагарина между собой сыграют нижегородское «Торпедо» и московское «Динамо».
«Бело-голубые» ранее гарантировали себе пятое место в Западной конференции. «Торпедо» не сможет переместиться с четвертой строчки из-за победы ярославского «Локомотива» над казахстанским «Барысом» (5:3) в матче регулярного чемпионата в пятницу.
Серия «Торпедо» — «Динамо» начнется 2 марта в Нижнем Новгороде.
Матч против «Локомотива» стал последним для «Барыса» в нынешнем сезоне, казахстанская команда набрала 61 очко в 68 матчах и финишировала на последнем месте в таблице Восточной конференции. «Локомотив» (92 очка) закончил регулярный чемпионат и пока располагается на второй позиции на Западе.