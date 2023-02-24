Стали известны все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции

После этого матча в Континентальной хоккейной лиге стали известны все участники плей-офф от Восточной конференции. Борьбу за Кубок Гагарина продолжат «Ак Барс», «Авангард», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Автомобилист», «Металлург», «Адмирал» и «Нефтехимик».