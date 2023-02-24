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20:37 (мск), источник: ТАСС

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов провел последний матч в карьере

Капитан «Ак Барса» вышел на лед в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга».

Ак Барс
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 24 февраля. Казанский «Ак Барс» в пятницу проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Никита Коростелев (4, 27 и 40-я минуты), Брендэн Лайпсик (25), Павел Акользин (48) и Данила Юров (60). У проигравших отличились Кирилл Панюков (8), Дмитрий Юдин (38) и Кирилл Петров (49).

Капитан «Ак Барса» 41-летний Данис Зарипов провел последний матч в карьере. На его счету 1 326 матчей в чемпионатах России, он является рекордсменом по этому показателю, всего в национальных чемпионатах игрок набрал 978 очков (431 шайба + 547 результативных передач). Зарипов вышел на лед в матче с «Металлургом» в начале третьего периода под аплодисменты болельщиков и совершил круг почета.

Зарипов является шестикратным чемпионом России, единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, обладателем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной России он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014), становился серебряным (2015) и бронзовым (2007) призером мировых первенств. За «Ак Барс» Зарипов выступал с 2017 года, по ходу карьеры он также играл за челябинский «Мечел» (ныне — «Челмет») и «Металлург». Также за казанский клуб форвард выступал с 2001 по 2013 год.

«Ак Барс» досрочно стал победителем Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в его активе 89 очков после 67 матчей. «Металлург» также гарантировал себе участие в плей-офф и идет пятым, имея в активе 82 очка после 67 встреч. Заключительные матчи в регулярном чемпионате команды проведут 26 февраля. «Металлург» дома примет уфимский «Салават Юлаев», «Ак Барс» на своей площадке сыграет с омским «Авангардом».

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Ак Барс
3:6
1:1, 1:3, 1:2
Металлург
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