Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов провел последний матч в карьере

ТАСС, 24 февраля. Казанский «Ак Барс» в пятницу проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Никита Коростелев (4, 27 и 40-я минуты), Брендэн Лайпсик (25), Павел Акользин (48) и Данила Юров (60). У проигравших отличились Кирилл Панюков (8), Дмитрий Юдин (38) и Кирилл Петров (49).

Капитан «Ак Барса» 41-летний Данис Зарипов провел последний матч в карьере. На его счету 1 326 матчей в чемпионатах России, он является рекордсменом по этому показателю, всего в национальных чемпионатах игрок набрал 978 очков (431 шайба + 547 результативных передач). Зарипов вышел на лед в матче с «Металлургом» в начале третьего периода под аплодисменты болельщиков и совершил круг почета.

Зарипов является шестикратным чемпионом России, единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, обладателем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной России он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014), становился серебряным (2015) и бронзовым (2007) призером мировых первенств. За «Ак Барс» Зарипов выступал с 2017 года, по ходу карьеры он также играл за челябинский «Мечел» (ныне — «Челмет») и «Металлург». Также за казанский клуб форвард выступал с 2001 по 2013 год.