ЦСКА обыграл московское «Динамо» и гарантировал второе место в Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл в овертайме столичное «Динамо» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу на «ЦСКА-Арене».

В составе победителей шайбы забросили Владимир Брюквин (27-я минута), Сергей Плотников (50), Владислав Каменев (51, 64) и Михаил Григоренко (60), у проигравших отличились Джордан Уил (11), Павел Кудрявцев (20), Бреннан Менелл (35) и Эрик О’Делл (52).

ЦСКА одержал четвертую победу над «Динамо» в шести матчах текущего регулярного чемпионата. Армейцы выиграли четвертый матч подряд, набрали 94 очка после 67 игр и гарантировали второе место в турнирной таблице Западной конференции. В заключительном матче регулярного чемпионата красно-синие 26 февраля сыграют в гостях с череповецкой «Северсталью».