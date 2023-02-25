«Амур» обыграл «Адмирал» и завершил сезон КХЛ

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). В составе «Амура» отличились Сергей Дубакин (8-я и 33-я минуты) и Иван Николишин (36). У «Адмирала» забили Рудольф Червени (12) и Антон Берлев (33).

Встреча с «Адмиралом» стала последней для «Амура» в текущем сезоне КХЛ. Клуб не сумел обеспечить выход в плей-офф турнира.