«Амур» обыграл «Адмирал» и завершил сезон КХЛ
Хабаровский «Амур» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Хабаровский «Амур» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). В составе «Амура» отличились Сергей Дубакин (8-я и 33-я минуты) и Иван Николишин (36). У «Адмирала» забили Рудольф Червени (12) и Антон Берлев (33).
Встреча с «Адмиралом» стала последней для «Амура» в текущем сезоне КХЛ. Клуб не сумел обеспечить выход в плей-офф турнира.
«Адмирал» (75 очков, 68 матчей) занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» (69 очков, 68 матчей) расположился на 10-й позиции на Востоке.