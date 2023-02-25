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12:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» обыграл «Адмирал» и завершил сезон КХЛ

Хабаровский «Амур» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Амур
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Источник: ХК "Амур"

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). В составе «Амура» отличились Сергей Дубакин (8-я и 33-я минуты) и Иван Николишин (36). У «Адмирала» забили Рудольф Червени (12) и Антон Берлев (33).

Встреча с «Адмиралом» стала последней для «Амура» в текущем сезоне КХЛ. Клуб не сумел обеспечить выход в плей-офф турнира.

«Адмирал» (75 очков, 68 матчей) занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» (69 очков, 68 матчей) расположился на 10-й позиции на Востоке.

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Амур
3:2
1:1, 2:1, 0:0
Адмирал
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