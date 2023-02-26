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26 февраля, источник: ТАСС

Московское «Динамо» победило «Спартак» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» на домашней площадке в воскресенье со счетом 4:2 обыграло столичный «Спартак» в заключительном матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Владислав Ефремов (3-я минута), Александр Скоренов (16), Андрей Миронов (21) и Егор Зайцев (50). У проигравших отличились Никита Чибриков (40) и Вадим Фаттахов (43). 19-летний Фаттахов провел дебютный матч в составе «Спартака». По матч-штрафу получили нападающий «Динамо» Алексей Потапов и форвард «Спартака» Роман Старченко.

«Динамо» и «Спартак» провели заключительные матчи в регулярном чемпионате. Подопечные Алексея Кудашова заняли пятое место в Западной конференции, набрав 87 очков в 68 матчах, и сыграют с нижегородским «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ. Серия стартует 2 марта в Нижнем Новгороде. «Спартак» набрал 64 очка после 68 встреч и стал девятым на Западе, впервые с 2017 года не сумев выйти в плей-офф.

Другие пары первого раунда плей-офф КХЛ

Победитель регулярного чемпионата петербургский СКА в первом раунде плей-офф встретится с восьмой командой Западной конференции минским «Динамо» (первый матч пройдет 1 марта в Санкт-Петербурге). Московский ЦСКА встретится с череповецкой «Северсталью» (2 марта в Москве), ярославский «Локомотив» за выход во второй раунд поспорит с подольским «Витязем» (1 марта в Ярославле). В первом раунде плей-офф КХЛ в Восточной конференции пары выглядят следующим образом: «Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) (1 марта в Казани), «Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) (1 марта в Уфе), «Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирск) (2 марта в Омске), «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) (2 марта в Екатеринбурге).

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4:2
2:0, 1:1, 1:1
Спартак
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