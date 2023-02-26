Московское «Динамо» победило «Спартак» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Владислав Ефремов (3-я минута), Александр Скоренов (16), Андрей Миронов (21) и Егор Зайцев (50). У проигравших отличились Никита Чибриков (40) и Вадим Фаттахов (43). 19-летний Фаттахов провел дебютный матч в составе «Спартака». По матч-штрафу получили нападающий «Динамо» Алексей Потапов и форвард «Спартака» Роман Старченко.

«Динамо» и «Спартак» провели заключительные матчи в регулярном чемпионате. Подопечные Алексея Кудашова заняли пятое место в Западной конференции, набрав 87 очков в 68 матчах, и сыграют с нижегородским «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ. Серия стартует 2 марта в Нижнем Новгороде. «Спартак» набрал 64 очка после 68 встреч и стал девятым на Западе, впервые с 2017 года не сумев выйти в плей-офф.

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