Яшкин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ

Яшкин в 67 матчах набрал 62 очка, забросив 40 шайб и сделав 22 результативные передачи. Вторым бомбардиром стал форвард омского «Авангарда» Владимир Ткачев, в активе которого 59 очков (23 шайбы и 36 передач) в 64 матчах. Третьим стал нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов с 57 очками (25+32) после 62 игр.