Яшкин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Форвард петербургского СКА Дмитрий Яшкин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Форвард петербургского СКА Дмитрий Яшкин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.
Яшкин в 67 матчах набрал 62 очка, забросив 40 шайб и сделав 22 результативные передачи. Вторым бомбардиром стал форвард омского «Авангарда» Владимир Ткачев, в активе которого 59 очков (23 шайбы и 36 передач) в 64 матчах. Третьим стал нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов с 57 очками (25+32) после 62 игр.
Также Яшкин с 40 шайбами стал лучшим снайпером «регулярки». Второе место в списке занял нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Брукс Мэйсек (36 шайб), третье — форвард «Авангарда» Рид Буше (31).
Лучшим ассистентом стал защитник СКА Александр Никишин, в активе которого 44 передачи. Вторым стал нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский (40 передач), третьим — форвард Алексей Кручинин из нижегородского «Торпедо» (37).
Регулярный чемпионат КХЛ завершился 26 февраля. Плей-офф стартует 1 марта.