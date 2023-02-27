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20:03 (мск), источник: Sport24

«Ладе» выделят 750 млн рублей из бюджета региона для участия в КХЛ

«Лада» получит 750 млн рублей из регионального бюджета для участия в следующем сезоне КХЛ.

ЛадаКХЛ: таблица и календарь
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Об этом сообщила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

«Дополнительные финансовые гарантии, покрывающие в полном объеме требования о минимальном бюджете “Лады” для его участия в чемпионате КХЛ, будут обеспечены из внебюджетных источников», — цитирует Рогожинскую ТАСС.

В сезоне-2023/24 пол зарплат для клубов КХЛ составит 405 млн рублей, жесткий потолок зарплат составляет 900 млн рублей.

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