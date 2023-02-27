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20:01 (мск), источник: Sport24

Вудкрофт: Минское «Динамо» может сыграть со СКА без лишнего давления — свободно, вдохновленно, самоотверженно

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от противостояния со СКА в ¼ финала Западной конференции.

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"Мы хорошо знаем СКА. За последние три года часто играли с питерцами. Это сильная команда во всех компонентах. Для нас это будет большой вызов. Нам надо будет показать свой максимум, чтобы добиться успеха.

У СКА слабые стороны — вратари и линия защиты? Не соглашусь. Защита СКА здорово себя проявляла по ходу сезона. Но, конечно, питерская команда больше заточена под атаку. Часто они всей пятеркой идут вперед. Поэтому нам важно качественно и быстро переходить из обороны в атаку, чтобы подловить соперника.

Команда долгое время была под давлением. Еще в январе говорил, что для нас плей-офф уже начался. Мы прошли через сложные матчи с сильными соперниками, трудный и плотный календарь. Команда справилась со всеми испытаниями за эти шесть-семь недель. Это подготовило нас к матчам со СКА. Для нас теперь есть возможность сыграть без лишнего давления. То есть сыграть свободно, вдохновленно, самоотверженно. В этом плане жду позитивный эффект", — приводятся слова Вудкрофта на сайте клуба.

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