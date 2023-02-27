Вудкрофт: Минское «Динамо» может сыграть со СКА без лишнего давления — свободно, вдохновленно, самоотверженно

"Мы хорошо знаем СКА. За последние три года часто играли с питерцами. Это сильная команда во всех компонентах. Для нас это будет большой вызов. Нам надо будет показать свой максимум, чтобы добиться успеха.

У СКА слабые стороны — вратари и линия защиты? Не соглашусь. Защита СКА здорово себя проявляла по ходу сезона. Но, конечно, питерская команда больше заточена под атаку. Часто они всей пятеркой идут вперед. Поэтому нам важно качественно и быстро переходить из обороны в атаку, чтобы подловить соперника.