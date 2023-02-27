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20:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жена хоккеиста «Северстали» устроила ДТП с участием ребенка: подробности

В понедельник, 27 февраля, в Череповце произошло тревожное ДТП: на пешеходном переходе автомобиль сбил девочку, которая переходила дорогу со своим дедушкой. За рулем автомобиля находилась Яна Вовченко-Александрова, супруга нападающего «Северстали» Даниила Вовченко. Разбираемся в деталях инцидента.

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Источник: ВК Яны Вовченко-Александровой

ДТП произошло на улице Батюшкова в Череповце. Вовченко-Александрова двигалась по заснеженной дороге в зеленом «Порше». Водитель не смогла уйти от столкновения, выскочив из-за автомобиля, который остановился, чтобы пропустить пешеходов. По словам девушки, она не снимает с себя ответственности и пыталась сделать все, чтобы не причинить тяжкого вреда.

«Я ехала на работу, передо мной у въезда во двор остановилась машина. Двигалась не быстро, около 60 километров в час, старалась объехать автомобиль. Из-за машины не было видно пешеходов. Когда увидела дедушку с девочкой, постаралась максимально уйти от удара. Дедушку не задела, а девочку по касательной. Она упала, но обошлось без переломов или тяжких травм. У нее ушиб мягких тканей. Мимо как раз ехала скорая, которая забрала ее через пять минут после столкновения. В течение недели будет проведено расследование. Во всем разберутся и вынесут вердикт. Есть свидетели, показания, записи видеорегистратора. Было замерено количество снега и состояние дорожного покрытия, а также полностью проверено состояние тормозов», — написала Вовченко-Александрова в соцсетях.

После происшествия виновницу столкновения отвезли на освидетельствование, где, по ее словам, не обнаружили следов алкоголя и наркотических веществ. Вовченко-Александрова добавила, что сама отделалась ушибом и шоком, и что она сама решила рассказать о произошедшем во избежание спекуляций на теме.

Слова девушки подтвердил ее супруг. Даниил Вовченко отметил, что пара готова оказать пострадавшему ребенку необходимую помощь.

«Ситуация непростая, и она приводит в шок, особенно если посмотреть видео, — приводит слова хоккеиста “Матч ТВ”. — Но самое главное, что с ребенком все в порядке, обошлось без переломов и серьезных травм. Отделались легкими ушибами и испугом. Моя супруга прошла все экспертизы на алкоголь и наркотики — ничего не обнаружено, что естественно. Мы находимся в диалоге с родителями девочки. Со стороны семьи Вовченко будет оказана любая помощь ребенку».

С комментарием выступил директор «Северстали» Николай Канаков. 26-летний Вовченко выступает за череповецкий клуб с 2016 года.

«Это личное дело жены и игрока, клуб не имеет никакого отношения к этому, игрок продолжает тренировки, остальное без комментариев», — заявил Канаков.

Обстоятельства ДТП проверяет полиция Вологодской области.

«Госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства и причины происшествия в Череповце с участием автомобиля “Порше Макан”. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД региона.

В правоохранительных органа подтвердили, что Вовченко-Александрова села за руль трезвой. Пострадавшую девочку отпустили из больницы, она будет проходить амбулаторное лечение дома.

Роберт Шилькович

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