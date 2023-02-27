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20:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Держим связь с клубами НХЛ». Михайлис — о контракте с «Барысом» и работе с отцом

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис высказался о завершении контракта со столичным клубом, переговорах с командами НХЛ и отношениях с отцом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ХК "Барыс"

В интервью каналу «Скользкий лед» хоккеист ответил, как взаимодействовал с отцом — Юрием Владимировичем, когда тот возглавлял столичный клуб.

«На самом деле на мне не сказывается, что отец теперь не работает в “Барысе”. Я с детства с ним был, ко мне были все те же требования, и в первую очередь он меня ругал, даже если я играл средне. Сейчас отец отдыхает, в Севастополе дом строит.

Да, после каждой игры он пишет, созваниваемся. Но очень редко про хоккей говорим, он сам понимает, если это все мусолить, то это ни к чему хорошему не приведет.

Конечно, иногда бывало тяжело, когда отец сильно ругал, но надо понимать, что это большая ответственность и надо справляться с ней. Но по большей части он относился ко мне так же, как и ко всем, за исключением того, что вне хоккея мы можем пообщаться. Но я с детства привык, что надо заслужить это место, чтобы не было разговоров", — сказал Михайлис.

Кроме того, один из ведущих игроков «Барыса» прокомментировал интерес со стороны клубов НХЛ.

«Да, в прошлом году на меня выходили команды из НХЛ. В этом году держим связь. Мой контракт с “Барысом” заканчивается. Мы много общались с командами НХЛ, они приезжали на чемпионат мира, что-то не получилось, пока отложили. Конечно, с детства у меня было и остается желание сыграть в НХЛ», — добавил форвард.

Напомним, что Михайлис в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ сыграл 58 матчей, забил 15 голов и сделал 26 результативных передач. «Барыс» намерен сохранить игрока в составе и проведет переговоры о продлении контракта.

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