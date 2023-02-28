Американский легионер минского «Динамо» рассказал про свой первый сезон в КХЛ

"Это был интересный сезон. У нас в составе много сильных легионеров, мы хорошо сдружились за это время. КХЛ — очень хорошая лига с акцентом на оборону. Здесь много сильных игроков, которые качественно играют в обороне. Именно по этой причине в КХЛ труднее даются голы, чем в АХЛ. Также тут выступают те игроки, с которыми я был в Америке. В целом, я получил удовольствие от первого сезона в Европе.

СКА — очень хороший соперник с прекрасным подбором хоккеистов. Много игроков из этой команды попадают в топы КХЛ по разным статистическим показателям. Я думаю, что нам стоит придерживаться нашего плана на игру. Это будет достаточно тяжёлая серия для нас, надеюсь, что мы сможем победить. В плей-офф может произойти всё, что угодно. Всего лишь один бросок, блокировка или сейв могут изменить всю серию целиком. Из этих мелочей и строятся матчи на вылет. Никогда не знаешь, что произойдёт в конкретном хоккейном матче. В НБА недавно были примеры, когда восьмая команда выбивала первую. В 2012 году «Лос-Анджелес Кингз» выиграли Кубок Стэнли с восьмого места в конференции.

Какие у тебя планы на будущее? Пока я сконцентрирован на плей-офф, об этом нужно говорить уже после завершения сезона. Там буду обсуждать все детали с агентом. Минск — очень хорошее место для играть в хоккей. Как я уже говорил, это прекрасный город, арена, болельщики. Остальные же детали будет лучше обсудить летом с агентом, тогда можно будет рассмотреть предложения и принять решение«, — цитирует Душака “Прессбол”.