Продолжит ли Ларионов удивлять? Оправится ли «Магнитка»? Чего ждать от первого раунда Кубка Гагарина
1 марта стартует плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
1 марта стартует плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
От этого розыгрыша Кубка Гагарина ждут многого: уровень команд в лиге подравнялся, и практически от любой серии можно ждать сенсаций. Фавориты все те же: армейские команды — на «Западе», «Ак Барс», «Магнитка» и «Авангард» — на «Востоке». Но, кажется, настало время для настоящих сюрпризов.
Противостояние Санкт-Петербурга и Минска в первом раунде «Запада» за последние годы уже успело надоесть и доказать, что у белорусской команды с Крэйгом Вудкрофтом нет аргументов, которые они могли бы противопоставить привычному гегемону. СКА, несмотря на мощную регулярку, далеко не самый идеальный претендент на Кубок Гагарина. К слабым местам питерцев можно отнести не самую сильную в сравнении с конкурентами вратарскую линию, которую лихорадило всю зиму.
Однако вряд ли эти проблемы армейцев вылезут наружу с командой, обеспечившей себе место в плей-офф лишь в последнем туре. Для того чтобы Роман Ротенберг занервничал, нужен более серьезный раздражитель. За счет чего минчане смогут зацепиться хотя бы за одну победу в серии с тренером, который четыре года подряд с не самым дешевым составом топчется на одном месте, пока решительно непонятно. И, кажется, повторения прошлогодних 0:4 «зубрам» вновь не избежать.
Мы привыкли называть «Северсталь» Андрея Разина командой-сенсацией. Правда, пока в ее пятилетней истории нет ни одного прохода во второй раунд. То, как один из самых эпатажных тренеров лиги раскрывает молодежь и ставит притягивающий глаз хоккей, заслуживает уважения. Но если он хочет возглавить клуб с куда более серьезными задачами, то ему нужно наконец-то прыгнуть выше головы и добавить себе баллы в резюме. Красивая картинка — это, конечно, здорово. Только без серьезного результата она не имеет никакого значения.
Впрочем, опровергнуть знаменитую фразу Максима Сушинского ему будет невероятно сложно. Нынешний ЦСКА, избежавший чемпионского похмелья и финишировавший на втором месте в конференции, не выглядит командой, которая с бухты-барахты сложит полномочия уже в самом начале марта. Прямо сейчас у Сергея Федорова есть все, за исключением железобетонного первого номера, для повторения золотого дубля. С другой стороны, тандем Рейдеборн — Шарыченков прошел дистанцию регулярки куда лучше, чем мы думали. Вопрос в том, насколько нынешний ростер окажется сыт победами в столкновении с голодными парнями Разина.
«Витязь» успешно провел вторую половину чемпионата и избавил себя от нервной концовки регулярки. Шестое место подмосковная команда заслужила по праву. Удалось избежать встречи в первом раунде с армейскими грандами. «Локомотив» тоже не назовешь подарком, но исход очных матчей регулярки наводит на мысль, что в серии не все так очевидно. Лишь однажды ярославцы выиграли больше чем в одну шайбу. Так что серия может затянуться — достаточно предпосылок к пяти или даже шести играм.
За «Локомотив» говорят лучшая глубина состава и мастерство исполнителей. Как бы симпатично «Витязь» ни играл в регулярке, плей-офф, как любят подмечать тренеры, — это другой хоккей. Готовы ли к нему молодые нападающие, которые раскрылись в этом сезоне, — большой вопрос. Игорь Никитин второй год готовит «Локомотив» к кубковым матчам. В прошлом сезоне плей-офф закончился в первом раунде — ЦСКА отправил ярославцев в отпуск. Сейчас команда окрепла и повзрослела. Серия с «Витязем» не получится легкой, но и больших осечек от «Локомотива» не жду. Поставлю на пять матчей, один из которых подмосковный клуб может зацепить исключительно на кураже вратарей — Шикина или Дорожко.
Самая непредсказуемая пара первого раунда Кубка Гагарина. Романтичное «Торпедо» Игоря Ларионова против системного «Динамо» Алексея Кудашова. Две команды с противоположными игровыми философиями. Атака и задор против порядка и дисциплины. Не сомневаюсь в том, что серия затянется. И каждый тренер приготовил сюрпризы для соперника. «Торпедо» весь сезон разрушает стереотипы. Кажется, вся лига только и ждет, когда привлекательная нижегородская конструкция повалится. Однако Ларионов завершил регулярку на третьем месте «Запада» и получил преимущество собственного льда против «Динамо». Не стоит приуменьшать значение этого фактора.
Работоспособность и стрессоустойчивость бело-голубых — на феноменальном уровне. Не переиграем, так переработаем — команда, придерживаясь такого плана, набирала очки в неудачно складывающихся матчах регулярки. «Торпедо» важно хорошо начать серию. Сделаем смелый и немного романтизированный прогноз: нижегородцы пройдут во второй раунд в семи матчах. Игорь Ларионов с тренерским штабом продолжит поставлять сенсации. «Торпедо» весь сезон с ухмылкой заставляло скептиков переобуваться — почему бы не продолжить удивлять в плей-офф, даже против организованного и более закаленного для кубковых матчей «Динамо»?
Проход «Ак Барса» во второй раунд видится очевидным исходом. Интрига лишь в том, сколько матчей зацепит «Нефтехимик». Нижнекамцы решили главную задачу на сезон и забрались в плей-офф. Главный тренер Олег Леонтьев пообещал, что команда не будет мальчиками для битья. И я ему верю. Серия с «Ак Барсом» пройдет по сценарию прошлогоднего противостояния нижнекамцев с «Трактором» в первом раунде: борьба в каждом матче, близкие шансы на победу, но казанцы возьмут свое благодаря опыту и отдельным исполнителям.
«Нефтехимик» — молодая, но неуступчивая команда. Которая выходит на матчи без оглядки на фамилии соперников. Которая не стесняется играть первым номером и навязывать свой хоккей. Леонтьев сколотил в Нижнекамске настоящую банду. Вот только чрезмерного желания и задора недостаточно, чтобы вступать в длинный бой с кубковыми зубрами, как «Ак Барс». «Нефтехимик» зацепит максимум один матч — но этим сопротивление ограничится.
Финишировавший вторым на «Востоке» «Салават Юлаев» получил в соперники из нижнего «посева», пожалуй, наиболее похожую на себя команду. При Викторе Козлове, который отказался от привычного башкирским болельщикам «бразильского хоккея» и сделал ставку на систему, уфимцы способны сделать серию с максимально закрытым и оборонительным «Адмиралом» самой скучной на «Востоке». В резкий отказ соперников от своего стиля веры практически нет.
Как и нет особой веры в то, что в плей-офф дальневосточная сказка продолжится. Из нынешнего состава, собранного из трансферных крошек с барского стола, Леонид Тамбиев муштрой, постоянной накачкой и строгими схемами выжал все, что можно, еще к началу календарного года. Ударная первая половина регулярки помогла «морякам» избежать веселой погони за плей-офф и спуска на восьмую строчку конференции. Однако в последних матчах «Адмирал» чаще оставлял гнетущее впечатление и напоминал изможденного марафонца, который сразу же упадет после пересечения клетчатого флага. Единственное преимущество самого бедного клуба «Востока» — это отсутствие какого-либо давления со стороны.
Главная интрига сибирского дерби — состояние основного вратаря «Авангарда» Василия Демченко. Безальтернативный первый номер омичей пропустил последние матчи регулярки, но появился на открытой тренировке. Как и нападающий Владимир Ткачев, которого перевели в список травмированных перед игрой с «Ак Барсом». Отсутствие Демченко сильно скажется на перспективах «ястребов» в плей-офф. Ни Андрей Мишуров, ни Алексей Мельничук не убедили, что готовы к кубковому походу. Тем более в первом раунде омичей ждет принципиальная серия с географическими соседями. «Авангард» против «Сибири» — «восточная» классика, в которой многое будет зависеть от игры вратарей.
«Авангард» превосходит «Сибирь» в классе исполнителей. Нападение «ястребов» опаснее и вариативнее. Буше, Найт, Толчинский, Ткачев, Грицюк — эти форварды способны переворачивать матчи практически в одиночку. К проходу омичей располагают проблемы «Сибири» с дисциплиной. Команда Андрея Мартемьянова в регулярке слишком много удалялась — это может осложнить серию с «ястребами», которые лучше всех в лиге реализовывают большинство. «Сибирь» умеет играть терпеливо, может задушить соперника прессингом, но класс «Авангарда» должен сказаться на дистанции.
Уральское дерби, пожалуй, единственная пара на «Востоке», где логичнее будет поставить на проход ниже «сеянной» команды. Тут можно вспомнить и неожиданную травму Анатолия Голышева, и отсутствие четкого первого номера, и провальную вторую часть чемпионата, и свежий разгром от «Трактора», и репутацию «Автомобилиста» как регулярочных обманщиков, и тот факт, что екатеринбуржцы начиная с 16 декабря выиграли у «восточных» команд всего лишь три раза. Здесь и сейчас слишком много факторов, которые не позволяют поверить в команду Заварухину.
Впрочем, а так ли все радужно у «Металлурга»? Нет, нет и еще раз нет. Регулярные слухи об отставке Ильи Воробьева, непонятные назначение и увольнение Дмитрия Рябыкина, потухшие сытые легионеры, играющий вспышками Голдобин, постоянные разговоры об отравленной атмосфере в раздевалке — проблем у «Магнитки» ненамного меньше, чем у «Автомобилиста». Теперь вся надежда на то, что прошлогодний костяк «сталеваров» вдруг вспомнит о своем кубковом опыте и превратится из бесхребетной субстанции в свою прошлогоднюю версию.
Михаил Скрыль, Иван Богун