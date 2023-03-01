Экс-тренер сборной Казахстана назвал причину провала «Барыса» в КХЛ

— Вы упомянули, что вас удивило отсутствие в зоне плей-офф «Спартака» и «Трактора». А удивило ли вас отсутствие «Барыса», в котором также много иностранцев и белорусский главком Андрей Скабелка?

— «Барыс» в этом году весь сезон выступал не очень. И состав скажу не супер, Михайлис что-то сдал в этом году. В прошлом году его отец был тренером «Барыса», так он рвал и метал. А в этом и контракт больше получил, и ни шатко, ни валко провел чемпионат. Плюс в прошлом году тройка была хорошая с Волком, который сейчас играет в «Автомобилисте», центральным был, хорошее взаимодействие было. Поэтому «Барыс» не попал в восьмерку.