Экс-тренер сборной Казахстана назвал причину провала «Барыса» в КХЛ
Российский тренер Владимир Крикунов в интервью Bet News оценил провальное выступление столичного «Барыса» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
Российский тренер Владимир Крикунов в интервью Bet News оценил провальное выступление столичного «Барыса» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
Астанчане, набрав 61 балл в 68 играх, заняли последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции и не попали в плей-офф Кубка Гагарина.
— Вы упомянули, что вас удивило отсутствие в зоне плей-офф «Спартака» и «Трактора». А удивило ли вас отсутствие «Барыса», в котором также много иностранцев и белорусский главком Андрей Скабелка?
— «Барыс» в этом году весь сезон выступал не очень. И состав скажу не супер, Михайлис что-то сдал в этом году. В прошлом году его отец был тренером «Барыса», так он рвал и метал. А в этом и контракт больше получил, и ни шатко, ни валко провел чемпионат. Плюс в прошлом году тройка была хорошая с Волком, который сейчас играет в «Автомобилисте», центральным был, хорошее взаимодействие было. Поэтому «Барыс» не попал в восьмерку.
72-летний Крикунов возглавлял «Барыс» в период 2012—2013 годов. Также в это время тренировал сборную Казахстана. Экс-форвард национальной команды Константин Савенков отмечал невероятные нагрузки от Крикунова.