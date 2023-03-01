Хоккеисты минского «Динамо» начинают поход за Кубком Гагарина
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчами в Уфе, Казани, Ярославле и Санкт-Петербурге стартует плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчами в Уфе, Казани, Ярославле и Санкт-Петербурге стартует плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В розыгрыше Кубка Гагарина сыграют 16 клубов — по 8 от Западной и Восточной конференций. Участником плей-офф в этом году будет и минское «Динамо»: представитель Беларуси в КХЛ вышел в нокаут-раунд в седьмой раз в своей истории и в третьем сезоне подряд. Соперником «зубров» по первому раунду снова станет СКА из Санкт-Петербурга. Команды встречались в двух предыдущих розыгрышах Кубка Гагарина, и оба раза дальше проходили «армейцы» (4:1 и 4:0 в серии).
Подопечные Крэйга Вудкрофта в «гладком» чемпионате финишировали на восьмой позиции на Западе, набрав 68 очков в 68 матчах. Петербуржцы с 105 баллами не только заняли первую строчку в конференции, но и стали обладателями Кубка Континента — приза за победу в регулярном сезоне. По ходу турнира «Динамо» и СКА провели между собой четыре матча, в каждом из которых сильнее оказывался коллектив с берегов Невы.
На два выездных матча отправились 30 хоккеистов минской команды: 3 голкипера, 11 игроков обороны и 16 форвардов. В Беларуси по медицинским показаниям остались Егор Клавдиев, Никита Зоркин и Никита Пышкайло.
Первый матч стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Динамо» начнется в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в 19.30. Второй поединок в рамках серии до четырех побед состоится 3 марта также на площадке армейского клуба. Далее команды переедут на «Минск-Арену», где проведут еще две встречи 5 и 7 марта. Пятый, шестой и седьмой матчи при необходимости будут сыграны 9, 11 и 13 марта.
Кроме того, сегодня возьмут старт еще три серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. В Уфе местный «Салават Юлаев» примет «Адмирал» из Владивостока (начало — в 17.00), «Ак Барс» в Казани сразится с нижнекамским «Нефтехимиком» (19.30), а ярославский «Локомотив» начнет выяснять отношения с «Витязем» из Балашихи (19.30).