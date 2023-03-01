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12:21 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» начинают поход за Кубком Гагарина

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчами в Уфе, Казани, Ярославле и Санкт-Петербурге стартует плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В розыгрыше Кубка Гагарина сыграют 16 клубов — по 8 от Западной и Восточной конференций. Участником плей-офф в этом году будет и минское «Динамо»: представитель Беларуси в КХЛ вышел в нокаут-раунд в седьмой раз в своей истории и в третьем сезоне подряд. Соперником «зубров» по первому раунду снова станет СКА из Санкт-Петербурга. Команды встречались в двух предыдущих розыгрышах Кубка Гагарина, и оба раза дальше проходили «армейцы» (4:1 и 4:0 в серии).

Подопечные Крэйга Вудкрофта в «гладком» чемпионате финишировали на восьмой позиции на Западе, набрав 68 очков в 68 матчах. Петербуржцы с 105 баллами не только заняли первую строчку в конференции, но и стали обладателями Кубка Континента — приза за победу в регулярном сезоне. По ходу турнира «Динамо» и СКА провели между собой четыре матча, в каждом из которых сильнее оказывался коллектив с берегов Невы.

На два выездных матча отправились 30 хоккеистов минской команды: 3 голкипера, 11 игроков обороны и 16 форвардов. В Беларуси по медицинским показаниям остались Егор Клавдиев, Никита Зоркин и Никита Пышкайло.

  • Вратари: Алексей Колосов, Константин Шостак, Алексей Снытко.
  • Защитники: Дмитрий Коробов, Марк Барберио, Джозеф Душак, Дмитрий Дерябин, Джон Гилмор, Шон Лалонд, Олег Пожиган, Сергей Сапего, Илья Сушко, Илья Шинкевич, Тимофей Ковгореня.
  • Нападающие: Владимир Алистров, Виталий Пинчук, Райан Спунер, Брэндон Козун, Дмитрий Соколов, Роман Горбунов, Ник Меркли, Седрик Пакетт, Денис Мосалев, Артем Демков, Валентин Демченко, Игорь Мартынов, Сергей Шумаков, Сергей Кузнецов, Егор Игнатенко, Степан Звягин.

Первый матч стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Динамо» начнется в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в 19.30. Второй поединок в рамках серии до четырех побед состоится 3 марта также на площадке армейского клуба. Далее команды переедут на «Минск-Арену», где проведут еще две встречи 5 и 7 марта. Пятый, шестой и седьмой матчи при необходимости будут сыграны 9, 11 и 13 марта.

Кроме того, сегодня возьмут старт еще три серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. В Уфе местный «Салават Юлаев» примет «Адмирал» из Владивостока (начало — в 17.00), «Ак Барс» в Казани сразится с нижнекамским «Нефтехимиком» (19.30), а ярославский «Локомотив» начнет выяснять отношения с «Витязем» из Балашихи (19.30).

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