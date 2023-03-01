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20:20 (мск), источник: ТАСС

«Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» и одержал первую победу в Кубке Гагарина с 2017 года

ТАСС, 1 марта. Владивостокский «Адмирал» в овертайме обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в первом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в среду на «Уфа-Арене» в присутствии 8 055 зрителей.

Адмирал
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данил Файзуллин (26-я минута) и Прохор Корбит (77). У проигравших отличился Александр Хмелевский (38). В состав «Салавата Юлаева» вернулся канадский нападающий Джошуа Хо-Сэнг. Он получил травму в дебютном матче за уфимцев против петербургского СКА и пропустил 67 из 68 матчей сезона.

В регулярном чемпионате «Салават Юлаев» и «Адмирал» одержали по две победы в очных матчах. В Кубке Гагарина команды ранее не встречались. Владивостокский клуб повел в серии до четырех побед со счетом 1−0, второй матч серии пройдет в Уфе 3 марта.

«Салават Юлаев» выходил в плей-офф во всех 15 сезонах КХЛ. Уфимцы выиграли единственный Кубок Гагарина в 2011 году, одолев в финале подмосковный «Атлант» (4−1). «Адмирал» не выходил в плей-офф КХЛ с сезона-2016/17, тогда в первом раунде команда проиграла омскому «Авангарду» (2−4). Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, в прошлогоднем финале армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга» (4−3).

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