«Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» и одержал первую победу в Кубке Гагарина с 2017 года

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данил Файзуллин (26-я минута) и Прохор Корбит (77). У проигравших отличился Александр Хмелевский (38). В состав «Салавата Юлаева» вернулся канадский нападающий Джошуа Хо-Сэнг. Он получил травму в дебютном матче за уфимцев против петербургского СКА и пропустил 67 из 68 матчей сезона.

В регулярном чемпионате «Салават Юлаев» и «Адмирал» одержали по две победы в очных матчах. В Кубке Гагарина команды ранее не встречались. Владивостокский клуб повел в серии до четырех побед со счетом 1−0, второй матч серии пройдет в Уфе 3 марта.