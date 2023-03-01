Победитель регулярного чемпионата СКА начал плей-офф КХЛ с поражения от минского «Динамо»

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Пышкайло (18-я минута), Седрик Пакетт (26), Роман Горбунов (47), Владимир Алистров (53, 60) и Виталий Пинчук (58). У проигравших отличились Дмитрий Яшкин (12), Евгений Кетов (24), Александр Волков (59) и Никита Гусев (60). Команда из Минска повела в серии до четырех побед со счетом 1−0.

СКА занял первое место в Западной конференции и стал победителем регулярного чемпионата КХЛ. Минское «Динамо» заняло восьмую строчку в Западной конференции.

СКА и минское «Динамо» в третий раз подряд встречаются в первом раунде плей-офф. Предыдущее две серии выиграла команда из Санкт-Петербурга (4−1 и 4−0).