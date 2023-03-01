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1 марта, источник: ТАСС

Победитель регулярного чемпионата СКА начал плей-офф КХЛ с поражения от минского «Динамо»

ТАСС, 1 марта. Победитель регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА со счетом 4:6 проиграл минскому «Динамо» в стартовом матче первого раунда плей-офф. Встреча прошла в среду в Санкт-Петербурге.

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Пышкайло (18-я минута), Седрик Пакетт (26), Роман Горбунов (47), Владимир Алистров (53, 60) и Виталий Пинчук (58). У проигравших отличились Дмитрий Яшкин (12), Евгений Кетов (24), Александр Волков (59) и Никита Гусев (60). Команда из Минска повела в серии до четырех побед со счетом 1−0.

СКА занял первое место в Западной конференции и стал победителем регулярного чемпионата КХЛ. Минское «Динамо» заняло восьмую строчку в Западной конференции.

СКА и минское «Динамо» в третий раз подряд встречаются в первом раунде плей-офф. Предыдущее две серии выиграла команда из Санкт-Петербурга (4−1 и 4−0).

Второй матч серии пройдет 3 марта в Санкт-Петербурге.

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