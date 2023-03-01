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1 марта, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли СКА в первом матче плей-офф КХЛ

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Санкт-Петербурге стартовала серия первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и минским «Динамо», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Команды из Санкт-Петербурга и Минска встретились в первом раунде плей-офф в третий раз подряд, две предыдущие серии легко забирали «армейцы» (4:1 и 4:0). В нынешнем розыгрыше СКА стал победителем регулярного чемпионата, динамовцы же пробились в нокаут-раунд только с 8-го места в Западной конференции. В сезоне 2022/2023 команды провели пять очных матчей, в каждом из которых победили петербуржцы. Однако в дебютной игре плей-офф разница между соперниками была неощутима.

Хозяева открыли счет в середине первого периода, но еще до перерыва форвард «Динамо» Никита Пышкайло восстановил паритет. На старте следующей трети «армейцы» снова вышли вперед, однако и на этот раз «зубры» не долго тянули с ответом: цифры на табло уравнял Седрик Пакетт — 2:2. В заключительной 20-минутке очередь лидировать настала уже для минчан: голами за нашу команду отметились Роман Горбунов, Владимир Алистров и Виталий Пинчук. Отыграть отставание в три шайбы игроки СКА не смогли, хозяев хватило только на два взятия ворот Константина Шостака в самой концовке встречи. Тем не менее, последнее слово все равно осталось за «зубрами»: дубль за гостей оформил Алистров. Как итог — 6:4, подопечные Крэйга Вудкрофта стартуют в плей-офф с победы.

Второй поединок четвертьфинала Западной конференции между СКА и «Динамо» состоится 3 марта также в Санкт-Петербурге. Далее команды переедут на «Минск-Арену», где встретятся еще дважды: 5 и 7 марта. Пятая, шестая и седьмая игры серии при необходимости будут проведены 9, 11 и 13 марта.

В четверг первый раунд Кубка Гагарина продолжится матчами «Авангард» — «Сибирь» (начало в 17.00), «Автомобилист» — «Металлург» (17.00), ЦСКА — «Северсталь» (19.30) и «Торпедо» — «Динамо-Москва» (19.30).

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