Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал сенсационную победу над СКА

"Очень захватывающий и зрелищный матч, для нас было сложное начало, за три минуты потеряли трёх игроков из-за разных игровых ситуаций, но команда показала настоящий характер. Мы справились с трудной ситуацией, верили в себя, смогли выбраться. СКА всегда создаёт много голевых моментов, мы всегда находили, что ответить, показывали характер и стойкость, сравнивали счёт в первом и втором периодах.