Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Вашингтон
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Каролина
32
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Северсталь
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Нью-Джерси
57
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Аризона
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Торонто
52
Хоккей. НХЛ
03:30
Филадельфия
Рейнджерс
ОТ
23
Все события
10:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стыд и счастье. Что за невероятный день случился в КХЛ!

Силы команд постепенно начали выравниваться. Поражение фаворитов в первый день плей-офф — тому подтверждение.

Ак Барс
Нефтехимик
СКА
Динамо Мн
Локомотив
Витязь
Салават Юлаев
АдмиралКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Вечером среды для меня и многих моих коллег уместным было только одно чувство — глубокий стыд за отсутствие веры в возможность чудес в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Впервые в истории КХЛ четыре команды, имеющие более низкий «посев», одержали победы в стартовых матчах серий первого раунда плей-офф. В четверг этот рекорд может быть еще поднят на новую высоту.

В свое оправдание могу сделать лишь скромное заявление. Когда я в своем телеграм-канале опубликовал прогнозы на исход стартовых серий, то не дал ни одного исхода 4−0. За это мне слегка циничные читатели даже успели попенять в комментариях. Мол, с чего такая уверенность? Возможно, какая-то из серий и закончится с таким счетом. Поглядим в четверг. В глубине души сомнения в том, что для фаворитов сразу пойдет как по маслу, имелись.

Во время загрузки произошла ошибка.

Далеко не все игры стартового дня хотелось смотреть даже за деньги, но даже одна сенсация — это уже очень круто, а сразу четыре воспринимаются почти как счастье. Неужели КХЛ вслед за шикарным регулярным чемпионатом на глазах вырастает в по-настоящему конкурентную и непредсказуемую лигу?

Во время загрузки произошла ошибка.

Торопиться не будем. Лично у меня пока нет сомнений в том, что фавориты уверенно вернутся в свои серии. Год назад СКА во втором раунде открыл противостояние с крайне неудобным в тот момент «Спартаком» с домашнего разгрома со счетом 1:6, прежде чем в упорной борьбе выиграл четыре матча подряд. Поверить в то, что сейчас петербуржцы дрогнут, решительно невозможно. То же самое готов утверждать применительно к «Ак Барсу» и в чуть меньшей степени — к «Салавату Юлаеву» и «Локомотиву».

Во время загрузки произошла ошибка.

Факты убедительно говорят о том, что постепенно силы команд начали выравниваться. Наступления хоккейного коммунизма в обозримом будущем, то есть выхода условного «Нефтехимика» хотя бы в финал конференции, быстро ждать не стоит. Радует тенденция, о которой раньше приходилось только мечтать. Даже первый раунд становится интересным вопреки всем прогнозам. У руководства КХЛ есть четкая задача не останавливаться и продолжать реформы. В межсезонье ожидается много любопытного, а прямо сейчас хочется не отрываться от первого раунда. «Северсталь» и Андрей Разин, вы нас слышите?

Автор: Михаил Зислис

Ак Барс
2:3ОТ
0:2, 1:0, 1:0
Нефтехимик
Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь