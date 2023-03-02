ЦСКА уверенно победил «Северсталь» в Кубке Гагарина. Абрамов и Плотников сделали по дублю

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Робин Пресс с передачи Игоря Гераськина.

На пятой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Михаил Григоренко с передач Даррена Дица и Николая Макарова. Через минуту вывел ЦСКА вперёд Виталий Абрамов с передач Ярослава Дыбленко и Тахира Мингачёва.

В начале третьей двадцатиминутки Виталий Абрамов и Сергей Плотников сделали счёт 4:1. На 13-й минуте третьего периода вторую шайбу гостей забросил Илья Иванцов с передачи Адама Лишки. Окончательный счёт в матче установил Плотников, забросив в пустые ворота.